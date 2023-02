AMD avait confirmé l'arrivée de ses déclinaisons X3D des processeurs Ryzen 7000 pour le début d'année. Aujourd'hui la marque partage non seulement quelques détails techniques, mais également une grille tarifaire et des dates de lancement.

On aura donc bien droit à trois références de la toute dernière génération de processeurs Ryzen en Zen 4 qui profiteront toutes de l'intégration du 3D V-Cache. Rappelons qu'il s'agit d'une technologie de cache par empilement vertical qui permet de doper considérablement la mémoire accessible aux processeurs, et donc de limiter les transferts entre la RAM et le CPU.

Une sortie en deux temps

AMD ne va pas rendre les choses très simples : la sortie des Ryzen 7000X3D se fera en deux temps. Deux références, les Ryzen 9 7950X3D et 7900X3D sortiront dès le 28 février prochain.

Le premier revendique 16 coeurs pour 32 Threads et une fréquence max de 5,7 GHz, Il sera proposé au tarif de 699$. Il embarquera 144 Mb de cache L2+ L3 pour un TDP de 120W

le second affiche 12 coeurs pour 24 threads et une fréquence max de 5,6 GHz avec 140 MB de cache avec un tarif de 599$.

Pour ce qui est du Ryzen 7 7800X3D, il faudra patienter jusqu'au 6 avril prochain. Le processeur affiche 8 coeurs pour 16 Threads avec une fréquence jusqu'à 5 Ghz et 104 Mo de 3D V-Cache. Il sera proposé au tarif de 449$.