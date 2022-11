Distributeur de services et éditeur de vidéo à la demande qui réunit les groupes audiovisuels France Télévisions, M6 et TF1, Salto est souvent taxé de Netflix à la française. Officiellement lancée en octobre 2020, la plateforme française de divertissement vise le million d'abonnés d'ici la fin de cette année.

À titre de comparaison, Netflix est aux alentours de 10 millions d'abonnés en France. La comparaison avec Netflix n'est cependant pas forcément pertinente, compte tenu de la jeunesse de Salto et des budgets impliqués.

À 7,99 € par mois, l'offre de Salto associe l'accès à des chaînes de télévision en direct et en rattrapage, avec des films, séries, documentaires et programmes de divertissement. Des séries peuvent être inédites, tandis que des saisons sont proposées en intégralité et des émissions en avant-première.

Un nouvel actionnariat pour l'avenir de Salto

Le groupe TF1 a décidé de se retirer de Salto et le groupe M6 aurait décidé de faire de même en sortant du capital. Interrogée par Le Figaro sur le fait que TF1 et M6 vont sortir de Salto, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a déclaré que la plateforme a fait la démonstration qu'elle a de la valeur avec bientôt un million d'abonnés.

Pour Delphine Ernotte, Salto a un avenir, mais ce se sera pas avec l'actionnariat comme il est constitué actuellement. Elle évoque la possibilité d'un nouvel acquéreur. Le cas échéant, France Télévisions serait disposé à y laisser ses contenus. Elle ne précise toutefois pas si France Télévisions a aussi l'intention de sortir du capital de Salto.

L'abandon de la fusion entre TF1 et M6 a changé la donne

En début d'année, les groupes TF1 et M6 avaient pris l'engagement de racheter la participation de 33,33 % de France Télévisions dans Salto, soit une pour valeur de 45 millions d'euros. Sachant que les trois groupes audiovisuels détiennent Salto à parts égales. L'accord était conditionné à la réalisation du projet de fusion entre TF1 et M6 qui a finalement été abandonné.

Ces 45 millions d'euros sont aujourd'hui la même somme qui manque au groupe audiovisuel public pour boucler son budget 2023 et " absorber totalement l'inflation ", selon Delphine Ernotte. Elle a ajouté : " Nous réaliserons 15 millions d'économies sur les programmes, 15 autres sur nos dépenses de vie courante. Le dernier tiers sera absorbé par une prévision volontariste sur nos ressources propres. "

D'après La Lettre A, des discussions pour la reprise de Salto devraient concerner le groupe Canal+ qui cherche déjà à racheter OCS via des discussions avec Orange. S'il n'y a pas de repreneur, ce serait la fin prématurée de Salto.