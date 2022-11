Lancé en octobre 2020, le service de vidéo à la demande par abonnement Salto est détenu par les groupes audiovisuels France Télévisions, TF1 et M6. Deux ans après son lancement, cette plateforme française paraît être en grande difficulté.

Selon La Lettre A, le groupe TF1 a acté la semaine dernière son retrait de Salto lors d'un conseil de surveillance. Nouveau directeur général de TF1 et futur patron de TF1 à partir de février prochain, Rodolphe Belmer avait déjà évoqué la possibilité d'un tel retrait.

Le groupe M6 aurait également pris une décision similaire et aurait informé France Télévisions et TF1 de son intention de sortir du capital. En rappelant que les trois groupes audiovisuels détiennent chacun 33,3 % de Salto.

France Télévisions aussi sur le départ

Pour France Télévisions, il ne serait pas question de rachat des parts des groupes audiovisuels privés impliqués dans l'aventure Salto. Le groupe audiovisuel public est davantage soucieux de boucler son budget dans le contexte économique actuel.

Rappelons par ailleurs que les groupes TF1 et M6 avaient prévu dans le cadre d'un accord de racheter la participation de France Télévisions, soit pour 45 millions d'euros et donc une valorisation de la plateforme à 135 millions d'euros. Un accord qui était conditionné à la réalisation du projet de fusion entre TF1 et M6 qui n'aura finalement pas lieu.

Les actionnaires historiques pourraient désormais travailler sur une cession de Salto et des discussions devraient concerner le groupe Canal+. Ce dernier aurait par ailleurs débuté des discussions avec Orange pour racheter OCS.

Vers la fin de Salto ?

" Sans repreneurs, le trio d'actionnaires sera dans l'obligation de liquider l'entreprise ", écrit La Lettre A. TF1 et M6 semblent maintenant surtout tournés vers leurs offres payantes MyTF1 Max et 6play Max, alors que leur fusion - avortée - devait faire la part belle à Salto.

D'après un rapport d'information du Sénat, la plateforme française de distribution et d'édition Salto disposait fin 2021 de 523 000 abonnés, dont 397 000 abonnés payants (Salto propose en effet un mois d'essai gratuit).

La plateforme aurait actuellement aux alentours de 800 000 abonnés. La Tribune évoque le chiffre de 900 000 abonnés, avec 80 % à 90 % d'abonnés payants.