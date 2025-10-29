C'est la petite phrase qui jette un froid glacial sur le monde du travail. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a profité de la conférence DevDay pour livrer une vision très personnelle de l'avenir, et elle ne va pas rassurer grand monde.

Interrogé sur le risque que l'IA détruise un milliard d'emplois de "cols blancs", Altman a suggéré que ces emplois n'étaient peut-être pas si "réels" que ça.

Quelle est cette analogie du fermier qui fait polémique ?

L'analogie est un classique. Altman a pris l'exemple d'un agriculteur d'il y a 50 ans. Ce fermier, dit-il, considérerait ce que nous (les "knowledge workers" ou travailleurs du savoir) faisons aujourd'hui comme n'étant "pas du vrai travail".





Le "vrai travail", de son point de vue, c'est produire de la nourriture pour survivre. Pour Altman, nos métiers actuels pourraient n'être que des "jeux pour remplir le temps". Cette perspective, selon lui, le rend "un peu moins inquiet" des pertes d'emploi massives.

Comment justifie-t-il cette vision ?

Pour le patron d'OpenAI, c'est une simple question d'évolution. Il parie sur la capacité de l'humanité à s'adapter ("human drives"). Il suggère que les travailleurs du futur regarderont nos emplois actuels (ceux menacés par l'IA) comme nous regardons celui du fermier.





Il pense que "nous trouverons plein de choses à faire" et que les futurs emplois seront "plus réels" que les nôtres. C'est une façon de dire que le stress actuel est inutile car le changement est inévitable.

Pourquoi ce discours est-il si mal perçu ?

Le problème est que cette vision philosophique ne paie pas les factures. En qualifiant les emplois actuels de "faux" ou de "jeux", Sam Altman minimise l'anxiété très réelle de millions de personnes qui risquent de perdre leur gagne-pain.



L'analogie du fermier est perçue comme déconnectée et méprisante pour ceux qui voient leur expertise devenir obsolète à cause d'outils comme ChatGPT.

Foire Aux Questions (FAQ)

Sam Altman pense-t-il vraiment que nos emplois sont "faux" ?

Il nuance son propos. Il utilise une analogie pour dire qu'un agriculteur d'il y a 50 ans considérerait nos emplois comme "pas réels". Il suggère que notre perception de ce qu'est le "vrai travail" évolue constamment avec la technologie.

Dans quel contexte ces déclarations ont-elles été faites ?

Lors de la conférence DevDay d'OpenAI, en réponse à une question sur la destruction potentielle d'un milliard d'emplois de "cols blancs" (knowledge workers) par l'intelligence artificielle.

Quelle est la conclusion d'Altman sur l'avenir du travail ?

Il reste optimiste. Il parie sur "l'élan humain" ("human drives") et pense que l'humanité "trouvera plein de choses à faire", tout comme nous avons inventé de nouveaux métiers après la révolution industrielle ou Internet.