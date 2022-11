Commençons ce top avec le SSD Samsung 980 Pro 1 To qui voit son prix chuter de 50 % sur Amazon.

Le SSD affiche le format M.2 et permet d’atteindre une vitesse de lecture de 7000 Mo/s et une vitesse d’écriture de 5000 Mo/s vous offrant des temps de chargement ultra-rapide de vos jeux. De plus, le SSD est équipé du contrôleur SSD Elpis custom avec 1 Go de RAM pour le cache et d’un dissipateur en nickel qui favorise une température stable. Ce modèle est fourni avec 1 To d’espace de stockage, mais vous pouvez profiter des formats 2 To, 256 Go et 500 Go. Et enfin, la technologie TurboWhite optimise les performances maximales que peut offrir ce SSD

Sur Amazon, le SSD Samsung 980 Pro 1 To est au prix de 110 € au lieu de 220 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant au clavier Razer BlackWidow V3 Tenkeyless qui profite également d’une promotion chez Amazon.

Son format réduit et élégant permet de l’emporter partout et offre une taille idéale pour les configurations minimalistes. Nous notons la présence de switchs mécaniques jaunes Razer pour une exécution rapide, fluide et silencieuse. Le clavier est doté de plusieurs touches macros totalement personnalisables grâce au logiciel Razer Synapase 3. De plus, le clavier profite d’un rétroéclairage Razer Chroma RGB.

Sur Amazon, le clavier Razer BlackWidow V3 Tenkeyless est au prix de 50 € au lieu de 120 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque Corsair HS35 qui voit également son prix réduit de 54 % sur Amazon.

Il intègre de deux écouteurs Néodyme de 50 mm avec de la mousse à mémoire de forme réglable et une conception légère, le tout pour vous procurer le meilleur confort pour jouer des heures et des heures. Ce dernier est également doté d’un microphone unidirectionnel amovible qui réduit les bruits ambiants pour un son fort et clair.

Nous notons aussi la présence de commandes à accès simplifié qui permettent de régler le volume ou de mettre le son en sourdine. Le casque est compatible Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles. Il est certifié par Discord.

Sur le site d’Amazon, le casque Corsair HS35 est au prix de 26 € au lieu de 55 € avec la livraison gratuite.



