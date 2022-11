Alors que les smartphones tendent à uniformiser leur fiche technique, les constructeurs tentent de se démarquer sur d'autres terrains et notamment celui du suivi des appareils.

Samsung fait toujours figure de bon élève en assurant jusqu'à 5 années de suivi à ses smartphones tout en déployant 4 versions majeures d'OS (sur ses appareils premium). Néanmoins, l'arrivée des nouvelles versions d'Android reste assez lente et les utilisateurs de la marque n'ont pas manqué de le faire remarquer à Samsung.

Un déploiement en quelques semaines

Alors que le déploiement de One UI 5.0 s'annonce sur les appareils de Samsung, avec Android 13 à la clé, la marque évoque déjà Android 14 et combien l'arrivée de ce dernier sera plus rapide encore.

Il aura fallu plus de 2 mois pour voir Android 13 arriver sur les smartphones de Samsung, le délai s'annonce plus court avec Android 14.

Samsung va se rapprocher un peu plus de Google dans le but de mieux répondre aux remarques de sa communauté et accélérer le déploiement des prochaines versions de l'OS. Google devrait rester prioritaire avec sa gamme Pixel, néanmoins on pourrait voir One UI 6 arriver quelques semaines à peine après le lancement d'Android 14.

La marque sud-coréenne travaille ainsi un peu plus son image en allant au-delà des simples performances proposées au niveau matériel.