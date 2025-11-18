La polémique enfle depuis quelques jours : Samsung se retrouve accusé sur les réseaux sociaux d'installer un "spyware israélien impossible à supprimer" sur des millions de smartphones Galaxy.

Dans le viseur : une application nommée AppCloud.

Ce bloatware, présent depuis des années en Inde, a vu son déploiement étendu aux marchés d'Asie de l'Ouest et d'Afrique du Nord (WANA). C'est, à la base, un simple outil marketing, conçu pour recommander d'autres applications. Mais son origine et son fonctionnement opaque transforment un simple désagrément technique en un incident géopolitique.

Qu'est-ce que AppCloud et pourquoi est-il si controversé ?

AppCloud n'est pas un service de stockage, mais un installateur d'applications. Il apparaît lors de la configuration initiale des appareils Samsung (séries A, M, F) et pousse des recommandations. Si les utilisateurs le considéraient comme une simple nuisance (bloatware), une enquête de SMEX, une ONG, a changé la donne.

‼️ Unremovable Israeli Spyware Found on Samsung Devices



Samsung faces backlash over AppCloud, an Israeli-developed app pre-installed on budget Galaxy A and M series devices.



Investigations reveal the app is embedded in the operating system, preventing full removal. Even when… pic.twitter.com/QWkc9od9yg — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 14, 2025

Le problème : AppCloud est développé par ironSource, une société fondée en Israël (aujourd'hui propriété de l'américain Unity). Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, cette origine est particulièrement sensible dans les pays de la région WANA, dont plusieurs interdisent les entreprises israéliennes sur leur territoire.

L'application est-elle vraiment un "spyware" ?

Non, du moins rien ne le prouve. Les sources insistent : il s'agit d'un outil marketing conçu pour générer des revenus sur les appareils d'entrée de gamme, pas d'un outil de collecte étatique. Cependant, les accusations d'espionnage ne viennent pas de nulle part.

La société mère, ironSource, a un passif sulfureux avec son programme "InstallCore". Ce dernier installait des logiciels sans permission claire et a été largement blacklisté par les outils anti-malwares comme "programme potentiellement indésirable". Les accusations actuelles de "spyware" sont donc des extrapolations virales, pas des faits avérés. Mais le mal est fait.

Pourquoi les utilisateurs ne peuvent-ils pas simplement la supprimer ?

C'est le cœur du problème, qui alimente la suspicion de spyware. AppCloud est profondément intégré au système d'exploitation. Il est impossible à désinstaller pour un utilisateur normal sans un accès "root", une manipulation qui annule la garantie et pose des risques de sécurité.

Même désactiver l'app n'est pas une solution fiable, car elle peut réapparaître après une mise à jour système. S'ajoute à cela une politique de confidentialité quasi introuvable en ligne. C'est cette opacité et cette installation forcée qui nourrissent la méfiance générale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les téléphones Samsung concernés ?

L'application AppCloud est principalement préinstallée sur les gammes abordables de Samsung, notamment les séries Galaxy A, Galaxy M et Galaxy F, vendues en Inde, en Asie de l'Ouest et en Afrique du Nord.

Les accusations d'espionnage sont-elles prouvées ?

Non. À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve qu'AppCloud est un logiciel d'espionnage étatique. C'est une application marketing. La controverse naît de son origine (fondateur israélien), de son impossibilité à être désinstallée et du passé controversé de son développeur (ironSource).

Samsung a-t-il réagi ?

Pour l'instant, l'entreprise n'a pas fait de commentaire officiel. Cependant, les défenseurs de la vie privée et les utilisateurs demandent à Samsung de clarifier la situation, de rendre la politique de confidentialité accessible et, surtout, de fournir une option de désinstallation claire.