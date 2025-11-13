Le casque Galaxy XR, premier appareil de Samsung à tourner sous la plateforme Android XR de Google, n'est que la première pièce du puzzle. L'entreprise travaille déjà, en collaboration avec des marques comme Gentle Monster et Warby Parker, au développement de lunettes connectées plus discrètes.

Mais un défi technique se pose : contrairement au casque XR équipé de multiples caméras pour le suivi des mains, ces futures lunettes en seraient dépourvues. C'est ici que la bague connectée Galaxy Ring entrerait en jeu.

Une découverte au cœur du code

L'indice provient d'une analyse de l'application Galaxy Ring Manager. Des fouilles dans le code APK ont révélé une ligne de code explicite : "ring gesture for glasses" (geste de l'anneau pour lunettes).

Cette découverte suggère fortement que Samsung teste des fonctionnalités permettant d'utiliser la bague pour interagir avec l'interface de ses futurs appareils XR.

Ce ne serait pas une extension surprenante. La Galaxy Ring dispose déjà de capacités de contrôle gestuel limitées pour les smartphones Galaxy, comme prendre des photos ou couper des alarmes via un double pincement. L'extension de ces gestes à l'environnement XR semble être l'étape logique suivante.

Utiliser un double pincement pour sélectionner des éléments d'interface ou confirmer des actions serait bien plus intuitif et discret que de tapoter le pavé tactile des lunettes.

L'écosystème comme stratégie

Cette intégration potentielle renforce la stratégie d'écosystème de Samsung. En liant la bague à ses futurs appareils XR, l'entreprise crée une synergie qui rend chaque produit plus précieux.

La Galaxy Ring ne serait plus seulement un concurrent de l'Oura Ring sur le terrain du bien-être ; elle deviendrait un accessoire indispensable pour l'expérience XR de Samsung.

Cette approche rappelle celle d'Apple avec l'Apple Pencil pour l'iPad ou les AirPods pour l'iPhone. En faisant de la bague un contrôleur universel (un brevet antérieur de Samsung décrivait déjà son utilisation pour contrôler téléphones, tablettes et ordinateurs portables), Samsung justifie son entrée sur le marché des anneaux connectés et pose les fondations d'une interaction utilisateur plus naturelle et futuriste.

Un calendrier qui se précise

Si le casque Galaxy XR est attendu prochainement, la route est encore longue pour les lunettes. Les rapports actuels suggèrent qu'une première génération de lunettes connectées Samsung pourrait arriver en 2026, mais celles-ci pourraient ne pas disposer d'affichage en réalité augmentée (AR).

Il faudrait patienter jusqu'en 2027 pour voir une seconde génération intégrant pleinement l'AR. D'ici là, l'utilisation de la Galaxy Ring comme méthode de contrôle gestuel aura largement eu le temps de mûrir, transformant potentiellement la manière dont nous interagissons avec la technologie ambiante.