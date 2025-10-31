Samsung conserve sa place de leader mondial des expéditions de smartphones au troisième trimestre 2025, devançant une nouvelle fois Apple. Porté par le succès de ses modèles pliables comme le Galaxy Z Fold7 et une forte présence sur les segments d'entrée de gamme, le géant sud-coréen affiche une croissance de 6 % de ses livraisons sur un an, dans un marché global qui reprend des couleurs, selon les données publiées par le cabinet d'études Omdia.

Le marché mondial du smartphone, après avoir traversé une période de turbulences marquée par la restructuration des chaînes d'approvisionnement et une prudence générale, montre enfin des signes de reprise.

Avec une augmentation de 3 % des livraisons au troisième trimestre 2025 pour atteindre 320,1 millions d'unités, le secteur semble retrouver une dynamique positive, capitalisant sur les lancements de nouveaux produits et une demande saisonnière plus forte.

Le duel au sommet : une avance confirmée pour Samsung

Dans ce contexte de rebond, Samsung consolide sa position de leader. Le constructeur sud-coréen a expédié 60,6 millions de smartphones, enregistrant une croissance annuelle de 6 %.

Cette performance lui permet de conserver une courte mais précieuse avance sur son rival de toujours, Apple, qui a livré 56,5 millions d'unités, soit une hausse de 4 % sur la même période.

Les parts de marché mondiales restent donc stables au sommet, à 19 % pour Samsung contre 18 % pour Apple. C'est la deuxième année consécutive que la firme de Séoul occupe cette première place, confirmant le retournement de situation opéré en 2024 après une année 2023 plus difficile pour les deux géants.

La double stratégie gagnante du géant coréen

La clé de ce succès repose sur une stratégie à deux vitesses particulièrement efficace. D'un côté, la marque a capitalisé sur le segment premium avec le lancement réussi de ses modèles pliables, les Galaxy Z Fold7 et Flip7, qui ont visiblement stimulé la croissance et renforcé son image d'innovateur.

De l'autre, Samsung a renforcé son emprise sur les segments d'entrée et de milieu de gamme. Les appareils comme les Galaxy A07 et A17 ont rencontré une forte demande, notamment dans les marchés émergents d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, des zones géographiques cruciales pour générer du volume.

Un marché global de plus en plus polarisé

Au-delà de la rivalité entre les deux leaders, les données révèlent une tendance de fond : la polarisation du marché. La croissance se concentre désormais aux deux extrêmes : les appareils ultra-économiques à moins de 100 dollars et les fleurons haut de gamme à plus de 700 dollars. Les segments intermédiaires, eux, peinent davantage à trouver leur public.

Cette dynamique profite à des acteurs comme Transsion, qui grimpe à la quatrième place mondiale grâce à une forte expansion en Afrique, une région qui a vu ses livraisons bondir de 25 %.

Dans le même temps, des marchés matures comme l'Amérique du Nord et la Chine ont enregistré des baisses, illustrant les défis variés auxquels les constructeurs sont confrontés.

Alors que Samsung savoure cette victoire, l'entreprise prépare déjà l'avenir. La récente présentation d'un prototype de smartphone TriFold montre que l'innovation dans les formats reste un axe stratégique majeur.

Reste à voir si cette nouvelle audace suffira à creuser l'écart dans une industrie où les lignes bougent en permanence, et où la rentabilité reste la priorité absolue de tous les acteurs.