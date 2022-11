Du 9 au 10 novembre, vous pouvez trouver sur le site de Cdiscount des promotions sur la marque Samsung. Vous pouvez donc profiter de réductions sur des téléphones portables, des télévisions, des montres connectées ou encore sur un réfrigérateur. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée à l'opération.

Parmi les offres, le smartphone Samsung Galaxy S21 FE profite d'une très belle réduction.

Le mobile est équipé d'un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces pour une définition de 2340 pixels x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. Le Galaxy S21 FE est propulsé par le processeur Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

Du côté de la photo, le mobile intègre un triple capteur photo à l’arrière du téléphone avec deux modules principaux de 12 mégapixels et un module de 8 MP. Et pour faire des selfies, le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. Enfin, le smartphone est équipé d’une batterie de 4500 mAh, ce qui lui donne une autonomie de plus de 14 h.

Le smartphone Samsung Galaxy S21 FE 8+256 Go est au prix de 619 € ou 569 € avec le code SFECDAV50 pour les membres CDAV.



Voici quelques bons plans à ne pas rater pour les jours Samsung chez Cdiscount :

Smartphone

Tablette tactile

Montre connectée

Samsung Galaxy Watch4 44mm à 169 € avec le code W4430CDAV





TV

Maison



D'autres bons plans sont disponibles comme A Dece Oasis, la marque aux vélos électriques certifiée SGS pour la qualité de ses tests ou encore le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H qui passe sous la barre des 900 € (!) avec notre sélection du jour.