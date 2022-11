A Dece Oasis (ADO) est une entreprise chinoise basée en Chine qui conçoit des vélos à assistance électrique dont nous avons déjà testé quelques modèles par le passé comme les ADO D30C / D300C ou ADO A20F. La force d'ADO est la qualité de son contrôle de qualité de ses produits. La marque fête sa première année, et pour l'occasion, le laboratoire ADO EBIKE a lancé un investissement d'environ 2,5 millions d'euros avec comme ambition, selon M. Sen le fondateur de la marque, de pérenniser la marque.

L'objectif premier d'ADO est de protéger les déplacements urbains quotidiens. Il est ainsi le premier laboratoire à obtenir la certification SGS qui prouve leur capacité d'inspection, de test, d'innovation et de gestion du laboratoire.

La SGS (Société Général de Surveillance S.A.) est une agence indépendante de contrôle qualité et d'évaluation pour des produits, reconnue internationalement. Actuellement, HUAWEI, TCL et Haier possèdent déjà cette certification. Mais quels sont les avantages pour leurs clients ?

En premier point, cela certifie une qualité de produit avec une meilleure durée de vie. Des tests avancés et des équipements expérimentaux permettent de couvrir les performances des véhicules comme la résistance dans le temps ou encore d'attester les performances de leurs produits. Un cadre de vélo de la marque ADO subit donc plus de 10 000 fois le test de dureté, mais aussi un test de vieillissement naturel, un test de résistance à la corrosion, aux vibrations ou encore un test de fatigue sous pression.

Le deuxième point s'axe sur la batterie avec l'objectif d'offrir une bonne autonomie et une bonne endurance pour des batteries sûres, fiables et stables. Ces dernières subissent des tests avec des températures anormales pour contrôler leur réaction et éviter par exemple tout risque d'explosion. Une carte de sécurité est installée afin d'éviter d'endommager la batterie, cette dernière est certifiée par SGS. Un dernier test consiste à utiliser la batterie sur plusieurs heures de conduite.

Le troisième point vise à offrir un confort et une bonne expérience de conduite à leurs clients. Les vélos électriques subissent des tests de freinage, d'assistance électrique, mais aussi des tests de capacité à prendre des pentes. Plusieurs types de routes sont testés comme du gravier, des routes accidentées ou encore des routes mouillées.

Le quatrième et dernier point est l'écoute du client. Pendant le processus de développement, ADO recueille les besoins des utilisateurs et prend en compte leurs suggestions. Des points comme l'élargissement des pneus ou un plus gros guidon. ADO cherche aussi à améliorer son système de livraison en le proposant en 48 heures dans certains pays comme l'Allemagne, le Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni.

Aujourd'hui, ADO a obtenu la certification internationale DEKRA Mark et SGS CE. Très peu de marques chinoises peuvent se vanter de détenir ces attestations. Le centre expérimental ADO se concentrera toujours sur les utilisateurs, sur l'innovation et sur la recherche. La marque prévoit de sortir de nouveaux produits comme des vélos cargo ou encore pour faire du camping en plein air.

