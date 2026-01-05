À l'occasion du CES 2026 de Las Vegas, Samsung présente une vision ambitieuse centrée sur l'intelligence artificielle. Sous le thème " Your Companion to AI Living ", le géant coréen ne se contente plus d'intégrer l'IA à ses produits, mais en fait le pilier d'un écosystème connecté et unifié.

Du divertissement réinventé par l'IA

Avec le téléviseur Micro RGB de 130 pouces, c'est la promesse d'une qualité d'image et une précision des couleurs inédites grâce à son moteur Micro RGB AI Engine Pro. L'innovation réside aussi dans Vision AI Companion, un assistant intelligent intégré à toute la gamme de téléviseurs 2026.

Cet assistant vocal permet de recevoir des recommandations personnalisées pour les films, la musique ou même les recettes. Des modes spécifiques comme l'AI Soccer Mode Pro optimisent l'image et le son pour les retransmissions sportives, tandis que le Tizen OS bénéficiera de sept ans de mises à jour, assurant la longévité de l'expérience.

La place de l'IA dans la cuisine et l'entretien de la maison

La stratégie de Samsung s'étend au-delà du salon, avec une forte ambition pour les appareils intelligents. Le réfrigérateur Family Hub, désormais doté d'AI Vision et de Google Gemini, peut reconnaître les aliments et suivre les stocks pour simplifier la planification des repas. Il propose des suggestions de recettes.

Dans la buanderie, le Bespoke AI Laundry Combo combine lavage et séchage en un seul appareil, tandis que l'aspirateur robot Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra utilise un capteur 3D pour détecter les liquides.

Ces innovations s'appuient sur l'écosystème SmartThings, qui compte plus de 430 millions d'utilisateurs à fin 2025.

Vers une approche proactive de la santé

Samsung a également exposé sa vision à long terme pour la santé, passant d'une approche réactive à une prévention proactive. L'écosystème connecté, qui inclut smartphones, wearables et appareils ménagers, permettra d'offrir un coaching santé personnalisé en matière de sommeil, d'exercice et de nutrition.

En cas de détection de signes anormaux, le système alertera l'utilisateur et pourra partager les données avec des professionnels de santé via la plateforme Xealth. La sécurité est assurée par Samsung Knox et Knox Matrix, avec des mises à jour en continu pour contrer les risques liés à l'IA.