Parfois pris pour de faux e-mails, des messages adressés par Samsung sont bel et bien authentiques et préviennent de l'entrée en vigueur prochaine d'une nouvelle politique. À partir du 31 juillet 2025, la chasse sera menée aux comptes considérés comme inactifs.

C'est un grand ménage en perspective et le risque d'une perte totale et définitive d'informations associées aux comptes. Une fois l'échéance passée, il n'y aura en effet aucun retour en arrière possible.

Un nettoyage aux lourdes conséquences

La suppression d'un compte entraîne la disparition de tout un écosystème personnel. Une situation notamment problématique pour des utilisateurs ayant quitté Samsung et qui désirent revenir avec un ancien compte sans perdre leurs données.

« En cas de suppression d'un compte, l'accès au compte sera restreint et toutes les données liées au compte seront supprimées. Les comptes et les données supprimés ne peuvent pas être restaurés », prévient Samsung.

Une précision apportée est que les données seront toutefois conservées « conformément aux exigences légales locales et à la législation applicable ».

Pour 24 mois d'inactivité

Sont dans le collimateur les comptes Samsung inactifs depuis 24 mois. Une politique qui en rappelle d'autres en la matière, par exemple du côté des comptes Google.

Un trou dans la raquette est si l'adresse e-mail associée à un ancien compte n'est plus accessible. L'avertissement en amont risque alors de ne jamais parvenir au destinataire et la suppression se fera en silence.

Une solution simple pour tout conserver

Échapper à la purge est très simple. Pour qu'un compte Samsung soit à nouveau considéré actif et pour réinitialiser le compteur de 24 mois, il suffit d'une connexion au compte avant la date butoir. L'utilisation d'un service connecté au compte, tel le Galaxy Store, fonctionne également.

Par ailleurs, certains comptes sont exemptés d'office. Les comptes familiaux enregistrés, les comptes ayant un historique de points Samsung Rewards, ou encore les comptes utilisés pour acheter des produits sur le site de Samsung.