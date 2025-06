Le principal reproche fait aux smartphones pliants est sur le point de disparaître. Trop épais, trop lourds... Samsung semble avoir entendu les critiques. Une nouvelle vidéo, publiée par un youtubeur coréen, vient de dévoiler en avant-première le design du très attendu Galaxy Z Fold 7. Et la transformation est radicale. Le géant coréen a mis le paquet sur la finesse, au risque peut-être de faire quelques compromis sur la puissance.

Que révèle cette fuite sur le design du Galaxy Z Fold 7 ?

La vidéo montre une maquette (un "dummy") du téléphone, et la différence avec les générations précédentes est flagrante. Le Galaxy Z Fold 7 serait le smartphone pliant le plus fin et le plus léger jamais conçu par Samsung. Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

Épaisseur : 9 mm seulement une fois fermé, et 4,54 mm ouvert.

9 mm seulement une fois fermé, et 4,54 mm ouvert. Poids : 215 grammes, soit 21 grammes de moins que son prédécesseur.

En main, il serait presque aussi fin qu'un Galaxy S25 Ultra. Un véritable exploit qui le rend plus grand et plus large, tout en étant plus "aérien" et moins lourd. C'est un pas de géant pour rendre ce format aussi confortable qu'un smartphone traditionnel.

Pourquoi Samsung mise-t-il tout sur la finesse ?

Parce que c'est la nouvelle guerre des constructeurs. L'année 2025 est marquée par une véritable "course à la finesse", et Samsung ne veut pas être laissé pour compte face à ses concurrents chinois comme Vivo. En s'attaquant au principal défaut de ses appareils pliants, leur embonpoint, la marque cherche à les rendre désirables pour un public beaucoup plus large. L'objectif est clair : effacer les compromis physiques pour que l'utilisateur n'ait plus à choisir entre un grand écran et un téléphone confortable en poche.

Ce nouveau design se fait-il au détriment de la puissance ?

C'est la grande crainte qui agite les spécialistes. Pour atteindre une telle finesse, il faut faire des choix. Et selon les rumeurs, le Galaxy Z Fold 7 pourrait faire un compromis de taille sur son processeur. Il n'embarquerait pas la dernière puce Snapdragon de Qualcomm, mais une puce maison, l'Exynos 2500. Si ce choix reste à confirmer, il soulève des questions sur la capacité du téléphone à rivaliser en termes de performances brutes avec les autres fleurons du marché. La finesse oui, mais à quel prix ?

Les réponses à vos questions



Quand le Galaxy Z Fold 7 sera-t-il annoncé officiellement ?

Selon le très célèbre leaker Evan Blass (@evleaks), l'événement Galaxy Unpacked de Samsung aura lieu le 9 juillet 2025 à New York. C'est lors de cette conférence que seront présentés officiellement les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et les nouvelles montres Galaxy Watch 8.

Cette fuite vidéo est-elle fiable ?

La vidéo, publiée par le youtubeur coréen TheSINZA, montre une maquette physique non fonctionnelle ("dummy unit"). Ces maquettes, souvent fabriquées pour les créateurs d'accessoires avant le lancement, sont généralement extrêmement fidèles au design et aux dimensions finales du produit.

Qu'est-ce qu'une puce Exynos ?

C'est le nom des processeurs que Samsung conçoit et fabrique en interne. Historiquement, bien que très performantes, les puces Exynos ont souvent été jugées un cran en dessous de leurs concurrentes directes de chez Qualcomm (les Snapdragon) en termes de puissance brute et de gestion de la chaleur.