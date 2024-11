Les smartphones sont d'intéressantes machines à jouer et les jeux mobiles tirent le gros des revenus du secteur mais cela laisse malgré tout de la place pour d'autres équipements.

Les consoles de salon conservent leur créneau pour du jeu en haute résolution mais les consoles portables trouvent un regain d'intérêt avec les dernières générations de processeurs basse consommation.

Si la Switch de Nintendo s'appuie sur un format hybride, différents modèles de consoles portables, à commencer par le Steam Deck, permettent de jouer à des jeux PC, qu'il s'agisse de véritables ordinateurs compacts ou de consoles exploitant les services de cloud gaming nécessitant juste ce qu'il faut de puissance et de connectivités pour une expérience fluide.

Ces approches montrent qu'il y a des opportunités à saisir pour les consoles portables et de nouveaux acteurs pourraient s'y inviter. Un brevet récent du groupe Samsung montre que ce dernier réfléchit aussi à la question avec une idée bien précise pour se démarquer.

Et pourquoi pas une console portable pliante ?

L'un des défis des consoles portables est de disposer d'appareils suffisamment compacts pour être transportés partout avec soi mais aussi assez performants (processeur, GPU et taille d'écran) pour offrir une expérience de jeu agréable.

Pour résoudre ces défis, la solution de Samsung serait de s'appuyer sur ses technologies d'écrans souples pliables. Le brevet de Samsung Display porte sur un concept de machine de jeu portable pouvant se plier en deux pour faciliter son transport.

Le brevet montre ce qui s'apparente à une console de jeu avec des contrôles sur les côtés et dont l'affichage souple se plierait sur la face extérieure (au contraire du Galaxy Z Flip dont l'affichage se plie sur la face intérieure, comme un livre), ce qui éviterait d'avoir à gérer spécifiquement les sticks et boutons physiques dépassant de l'appareil.

Une charnière centrale assurerait le pliage et l'écran souple serait protégé par du verre UTG (Ultra Thin Glass) pour assurer sa robustesse dans le temps. Le brevet ne dit pas si la console tournera sous Android pour exploiter des jeux mobiles ou si elle pourrait exploiter des plates-formes de cloud gaming.

La technologie est-elle suffisamment mature ?

Il ne s'agit que d'un brevet fixant une idée et rien ne dit encore si Samsung développera un tel produit. La difficulté sera sans doute d'obtenir une résistance suffisante de la charnière et de l'affichage souple dans le temps, surtout si l'écran est orienté vers l'extérieur et donc beaucoup plus soumis aux risques d'éraflures et de chocs.

Le groupe Huawei s'était lancé dans les smartphones pliants avec un modèle doté d'un affichage tourné vers l'extérieur mais cette technique a depuis été abandonnée et tous ses smartphones pliants ultérieurs ont été dotés d'un écran se repliant vers l'intérieur, comme un livre, augmentant leur durabilité.

Il reste qu'une console portable pliante aurait sans doute de l'allure, un véritable intérêt et un facteur différenciant certain sur le marché. Samsung travaille par ailleurs sur des technologies d'écran enroulable et étirable qui pourraient aussi avoir un intérêt dans la conception d'une console portable, du moins quand leurs prix les rendront compatibles avec un tel équipement.