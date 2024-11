Le géant Sony vient tout juste de relancer le cycle de sa console de salon avec le lancement de la PlayStation 5 Pro qui servira de point d'étape avant une PlayStation 6 encore lointaine.

La firme nippone ne peut toutefois pas ignorer le succès des consoles portables et l'intérêt du public pour ce type de produit à emporter partout avec soi. Le succès de la Nintendo Switch en témoigne, tout comme celui du Steam Deck qui apporte des jeux PC dans une machine très compacte.

Sony lorgne le segment des consoles portables

Des rumeurs évoquent également un projet de console Xbox portable chez Microsoft. Même si la menace est encore nébuleuse, Sony ne peut se permettre de rester les bras croisés.

L'accessoire PlayStation Portal, qui permet d'accéder à des jeux PS5 via le cloud sur son écran 8 pouces, est une première approche mais ce ne serait pas la seule. Selon Bloomberg, la firme préparerait une console portable suffisamment puissante pour faire tourner directement des jeux PS5.

Le projet n'en serait qu'à ses débuts et demandera sans doute plusieurs années de développement mais elle fait son chemin et veut répondre à plusieurs ambitions : donner aux jeux PS5 une plus large audience et renforcer sa présence sur les jeux mobiles, PC et live-service.

La console portable, un indispensable à l'ère du tout mobile ?

Sony a déjà l'expérience des consoles portables avec les PlayStation Portable et la PS Vita mais cela fait plusieurs années que l'entreprise n'a plus tenté d'être présent sur ce créneau.

Alors que le jeu mobile domine l'espace et la génération de revenus du secteur, l'exemple de Nintendo et de sa Switch, et bientôt de la Switch 2, montre qu'il y a toujours moyen de créer sa proche niche sur le segment des appareils portables.