Samsung préparerait un changement stratégique majeur pour 2027. Selon plusieurs sources, le futur processeur Exynos 2800 embarquerait des cœurs CPU et un GPU entièrement conçus en interne.

Cette initiative vise une indépendance matérielle totale vis-à-vis d'ARM et AMD, ravivant les souvenirs de l'ère Mongoose mais avec la promesse d'une meilleure maîtrise technologique.

Samsung semble déterminé à reprendre le contrôle total de son destin matériel. Des rumeurs persistantes, relayées par plusieurs observateurs de l'industrie, indiquent que la firme prépare une refonte en profondeur de sa stratégie pour ses puces Exynos.

Il s'agit donc de s'affranchir des licences ARM et AMD pour concevoir une solution entièrement propriétaire.

Un air de déjà-vu : le fantôme des cœurs Mongoose

Cette tentative n'est pas sans rappeler une page compliquée de l'histoire de Samsung. Entre 2016 et 2020, le géant avait déjà misé sur ses propres cœurs CPU, baptisés Mongoose, développés par une équipe basée à Austin. Si les performances brutes étaient au rendez-vous, les difficultés techniques ont vite rattrapé le projet.

Ces puces se sont forgé une réputation peu flatteuse en matière de surchauffe et de consommation énergétique excessive. Face à l'efficacité supérieure des alternatives de Qualcomm et des cœurs ARM standards, Samsung avait finalement dû lâcher du lest, dissolvant l'équipe de développement et revenant à des architectures plus conventionnelles. L'Exynos 990 fut le dernier à embarquer cette technologie maison.

Pourquoi retenter le pari de l'indépendance ?

Alors, pourquoi ce revirement ? Samsung semble convaincu que le contexte a changé. La maîtrise de procédés de fabrication plus avancés, comme la future gravure en 2 nm Gate-All-Around (GAA), pourrait offrir les clés pour surmonter les obstacles d'efficacité énergétique qui ont condamné Mongoose. Le jeu en vaut la chandelle.

L'enjeu est de taille : atteindre une intégration verticale similaire à celle d'Apple. En contrôlant à la fois le matériel et une partie du logiciel, Samsung pourrait optimiser ses puces spécifiquement pour ses appareils Galaxy. Cela ouvrirait la voie à des performances accrues dans des domaines stratégiques comme l'intelligence artificielle et le jeu vidéo.

Un calendrier ambitieux pour une transition majeure

Le processeur Exynos 2800 est pressenti pour être le premier à incarner cette nouvelle vision. Il devrait faire ses débuts dans la série Galaxy S28, attendue à l'horizon 2027 ou 2028.

Ce changement marquerait également la fin du partenariat avec AMD pour la partie graphique, dont les architectures RDNA équipent les GPU Xclipse actuels.

D'ici là, le chemin de transition est déjà tracé. L'Exynos 2600, qui équipera probablement une partie des Galaxy S26, s'appuiera encore sur une technologie graphique AMD, potentiellement la dernière itération avant le grand saut.

Cette feuille de route laisse plusieurs années à Samsung pour peaufiner ses architectures et ne pas reproduire les erreurs du passé.