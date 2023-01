Les affichages OLED souples ont permis de créer une nouvelle génération de smartphones pliants ouvrant une nouvelle voie dans le design de produits mobiles innovants.

S'ouvrant comme un livre à la manière du Galaxy Z Fold4 ou repliable comme un smartphone à clapet pour profiter d'un format compact, ces nouveaux types d'appareils renouvellent le traditionnel design des smartphones.

Les affichages souples sont aussi au coeur des évolutions des habitacles des voitures modernes, avec des instruments de bord, une console centrale et des écrans latéraux épousant la forme des panneaux et des écrans déployables à la demande.

Samsung Flex Hybrid, repliable et étirable

Les écrans repliables sont une première étape et les fabricants travaillent déjà sur de nouvelles possibilités permettant d'aller plus loin et de donner de nouvelles formes aux smartphones et tablettes, et jusqu'aux PC portables.

Samsung Display, en pointe dans le domaine, dévoile pour le salon CES 2023 un nouveau concept d'affichage mixant les aspects repliable et étirable des écrans souples.

L'affichage Flex Hybrid dispose d'une portion d'écran à la fois repliable et étirable permettant plusieurs combinaisons selon que les éléments sont déployés ou non, offrant un affichage 10,5 pouces en format 4:3 et allant jusqu'à un affichage 12,4 pouces au ratio 16:9.

Samsung Display le présente comme l'avenir des appareils mobiles intelligents mais ne dit pas quand ou si son intégration sera effective dans un produit commercial.

Samsung Flex Duet, étirer des deux côtés

Dans un autre genre, Samsung Display fait la démonstration au CES 2023 du concept Flex Duet qui avait été initialement présenté en septembre dernier par le CEO de Samsung Display J.S. Choi lui-même lors de l'événement Intel Innovation.

C'est un affichage s'étirant des deux côtés pour donner un écran de 13 à 14 pouces lorsqu'il est replié et de 17,3 pouces quand il est complètement déployé. Ce type d'écran pourrait se retrouver dans des PC portables et accompagner les usages, de productivité en 13 pouces et de divertissement en 17 pouces, le tout dans un même appareil.

Il reste toutefois à concevoir la machine qui saura tirer parti de ces nouveaux formats hybrides d'écran et capable d'apporter une vraie valeur ajoutée, au-delà de la prouesse technique.