Milieu de gamme des smartphones de la marque et à l'origine des ventes dans de gros volumes, la série Galaxy A de Samsung a d'ores et déjà droit à la présentation de son premier modèle de 2023. Il s'agit du Galaxy A14 5G.

Pour la gamme Galaxy A, les attentes sont évidemment davantage centrées sur le prochain Galaxy A54 (5G), mais cela reste une surprise de voir Samsung dévoiler aussi tôt ce qui est donc son premier smartphone de 2023.

Le Galaxy A14 5G affiche sur un écran Infinity-V de 6,6 pouces avec définition FHD+ (et non plus seulement HD+) et luminosité de 480 cd/m². C'est une technologie d'écran PLS (LCD) avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est équipé d'un SoC octocore pour lequel il est simplement précisé 2,2 GHz et 2 GHz… comme pour le Galaxy A13 5G.

Pas de révolution par rapport au Galaxy A13 5G

Le processeur est associé à 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage, avec possibilité d'extension jusqu'à 1 To par carte microSD. L'appareil embarque une batterie de 5000 mAh et c'est une charge dite rapide, mais de 15 W.

La partie photo est composée à l'avant d'un capteur de 13 mégapixels (f/2,0), tandis que c'est un triple capteur photo l'arrière avec module principal de 50 mégapixels (f/1,8), macro de 2 mégapixels (f/2,4) et capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4).

Il est possible d'enregistrer des vidéos en FHD à 30 fps, tandis qu'un mode slow motion est à 120 fps en qualité HD.

Pas encore disponible en Europe

Le Galaxy A14 5G sera proposé avec Android 13 et une interface de Samsung qui garantit jusqu'à deux générations de mises à jour du système d'exploitation Android, et jusqu'à quatre ans de mises à jour de sécurité.

Le smartphone Galaxy A14 5G de Samsung est disponible aux États-Unis où son prix débute à 199,99 $. En Europe, son arrivée sera plus tardive et vers la mi-mars. Le prix pour l'Europe n'est pas encore précisé.