Après le Galaxy S24 en début d'année pour le haut de gamme, Samsung renouvelle son milieu de gamme avec le Galaxy A55. Dans ce segment aux gros volumes de vente, l'IA générative sous la houlette de Galaxy AI n'est plus la vedette et la marque met l'accent sur des fonctions de sécurité.

Pour la première fois avec la série Galaxy A, Samsung Knox Vault est de la partie. Introduite avec le Galaxy S21, cette solution est un coffre-fort privé pour le stockage automatique des données sensibles (mots de passe, empreintes digitales, reconnaissance faciale, localisation, données bancaires, comptes...).

Avec son propre processeur et une mémoire dédiée, Knox Vault isole physiquement les données du reste de l'appareil. Tout se fait manière entièrement indépendante du processeur principal qui exécute le système d'exploitation Android. En plus de Knox Vault, l'outil de sécurité Auto Blocker de One UI 6 (6.1) est proposé (blocage automatique des menaces et activités suspectes).

Du classique chez Samsung

Certifié IP67, le Galaxy A55 affiche sur un écran FHD+ Super AMOLED de 6,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité de jusqu'à 1000 cd/m². Il est protégé par verre Corning Gorilla Victus+.

L'appareil est équipé d'une puce Exynos 1480 (2,75 GHz, 2 GHz) associée à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Avec dos en verre et bords en métal (8,2 mm d'épaisseur), il embarque une batterie de 5000 mAh (charge filaire de 25 W).

La partie photo comprend un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) avec stabilisation optique de l'image, ultra grand angle de 8 mégapixels (f/2,2) et macro de 5 mégapixels (f/2,4). À l'avant, c'est un capteur de 13 mégapixels (f/2,2).

Prix et disponibilité

Compatible Wi-Fi 6, le Galaxy A55 (5G) de Samsung est en précommande et sera disponible à partir du 14 mars. Jusqu'au 16 avril, une paire de Galaxy Buds FE (valeur de 99 €) est offerte.

Le Galaxy A55 bénéficiera de quatre générations de mises à jour du système d'exploitation Android et de One UI, ainsi que cinq années de mises à jour de sécurité.