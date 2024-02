La présentation de la série de smartphones Galaxy S24 en début d'année a également été l'occasion de dévoiler Galaxy AI, une intelligence artificielle générative embarquée dans les derniers smartphones de référence de Samsung.

Elle permet de réaliser différentes tâches en mode hydride (en local pour gagner en réactivité et en cloud pour la puissance de traitement) comme de la traduction instantanée de multiples langues avec Live Translate et Chat Assist pour traduire et transcrire par la voix et le texte des contenus d'autres langues et faciliter ainsi la communication.

L'IA générative peut aussi donner un coup de pouce au manque d'inspiration pour rédiger un e-mail ou trouver des idées, résumer / synthétiser un texte ou faire une recherche intelligente avec Circle to Search.

Enfin Google AI fournit des outils pour accompagner la créativité et optimiser photos et vidéos. Amélioration du rendu, gomme magique pour effacer ou repositionner, recréation d'images pour créer des effets slow-motion, l'IA offre de nombreuses possibilités.

Une liste resserrée d'appareils éligibles

Si les smartphones Galaxy S24 sont les premiers à en profiter (pour un temps, avant que le service ne devienne payant), d'autres appareils mobiles pourront recevoir Galaxy AI avec la prochaine mise à jour One UI 6.1.

Sans surprise, seuls les derniers modèles haut de gamme seront pris en charge, avec la génération Galaxy S précédente et les séries les plus récentes des smartphones pliants et des tablettes tactiles de la marque :

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy S9 Tab Ultra

Samsung indique que la mise à jour One UI 6.1 intégrant Galaxy AI commencera à être proposée à partir de la fin du mois de mars 2024, avec un déploiement progressif sur les marchés.

Et il ne s'agit que du début puisque TM Roh, responsable de la branche Mobile eXperience de Samsung, indique que le projet est d'apporter les atouts de Galaxy AI chez 100 millions d'utilisateurs Galaxy en 2024.