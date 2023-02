Le groupe Samsung est leader mondial sur le secteur des smartphones et il vient de présenter sa série de référence Galaxy S23 qui va couvrir le premier semestre mais il sait aussi faire des ultraportables de qualité.

L'événement Galaxy Unpacked a donc été l'occasion de présenter la série Galaxy Book 3 composée de plusieurs modèles de PC portables jouant sur les formats et les performances.

La firme introduit donc les Galaxy Book3 Pro en version 14 ou 16 pouces, les Galaxy Book3 Pro 360 et Galaxy Book3 360 avec charnière ouvrant à 360 degrés et stylet S Pen, et le Galaxy Book3 Ultra qui joue la carte du premium.

Finition premium et Intel Core 13ème génération

Les machines tournent sous Windows 11 et Samsung met en avant l'ensemble de ses applications dédiées pour faciliter la vie des utilisateurs, de Samsung Multi Control pour utiliser clavier et trackpad des Galaxy Book avec les tablettes Galaxy Tab et les smartphones Galaxy ou bien Second Screen faisant de la tablette un écran secondaire au PC portable.

La synchronisation des données via le compte Samsung se fait sur tous les appareils et leur protection est assurée par Samsung Pass.

Côté hardware, les Galaxy Book3 misent sur les processeurs de dernière génération Intel Core 13ème génération (Raptor Lake), jusqu'à l'Intel Core i9 (ou i5 / i7 pour les Book3 Pro).

Le Galaxy Book3 Ultra peut accueillir un GPU dédié GeForce RTX 4070 mobile de Nvidia et la dalle est de type AMOLED 2X avec résolution 2880 x 1800 pixels / 3K, avec rafraîchissement 120 Hz et ratio 16:10.

Les Galaxy Book3 Pro et Ultra profitent d'un châssis aluminium offrant un rendu haut de gamme tout en préservant finesse et légèreté. Tous les modèles Galaxy Book3 sont certifiés Intel EVO garantissant des performances haut de gamme et une belle autonomie.

Des remises pour les précommandes

La série Galaxy Book3 entre en phase de précommande du 02 au 16 février 2022 avant sa commercialisation à partir du 17 février avec un ensemble de conditions avantageuses :

100 € de remise sur les versions 512 Go

200 € de bonus reprise (sur la valeur d'un ancien appareil)

Assurance Samsung Care+ offerte pendant 1 an

5% du montant transformé en points Samsung Rewards

Si vous ajoutez au panier (hors Galaxy Book3 Ultra) une montre connectée Galaxy Watch5 Series, des écouteurs Galaxy Buds Pro 2 ou un SSD T7 Shield, vous pourrez bénéficier d'une remise de 25% sur ces articles.