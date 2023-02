Dans un contexte de ralentissement des ventes de smartphones, le leader du marché Samsung prend les devants et a annoncé encore plus tôt que d'habitude sa série de smartphones de référence Galaxy S23 à l'occasion d'un événement Galaxy Unpacked.

Les fondamentaux sont toujours là avec trois modèles dévoilés : Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra cherchant toujours à offrir le meilleur du monde mobile et appuyés par Android 13 et une surcouche One UI 5.1 qui fait des efforts sur la fluidité et la personnalisation.

Nouveau capteur 50 mégapixels, design Ultra

Le design reprend globalement celui du Galaxy S22 Ultra avec l'abandon du bloc photo dédié à l'arrière, remplacé par des modules affleurant la surface, donnant un style épuré.

Les Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont assez proches avec 7,6 mm d'épaisseur et la même configuration photo : 50 mégapixels (grand angle) + 12 mégapixels (ultra grand angle) + 10 mégapixels (téléobjectif), tandis que le capteur photo avant pour les seflies est logé dans un poinçon et passe à 12 mégapixels (au lieu de 10 mégapixels précédemment).

La différence se joue sur la diagonale de la dalle AMOLED (tous deux en Full HD avec rafraîchissement 120 Hz et verre protecteur Gorilla Glass Victus 2) : 6,1 pouces pour le Galaxy S23 et 6,6 pouces pour le Galaxy S23 Plus mais aussi sur la capacité de la batterie, de 3900 mAh (avec charge 25W) pour le S23 et 4700 mAh (et charge 45W) pour le S23+.

200 mégapixels pour le Galaxy S23 Ultra

Le fleuron Galaxy S23 Ultra passe à une dalle AMOLED 6,8 pouces et une résolution QHD+ 120 Hz et intègre pour la première fois un capteur photo de 200 mégapixels Samsung Isocell HP2, avec un ultra grand angle et du zoom optique jusqu'à x100. Sa batterie offre une capacité de 5000 mAh avec charge rapide 50 mégapixels.

On retrouvera sur ce modèle la présence d'un stylet S Pen pouvant être rangé dans son logement dédié, héritage de la gamme Galaxy Note.

Les smartphones Galaxy S23 / S23+ et S23 Ultra embarquent un processeur premium Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm mais dans une variante spécifique qui offrira des performances légèrement supérieures par rapport au processeur standard retrouvé ailleurs.

Les coloris de la série Galaxy S23

Samsung et Qualcomm ont travaillé ensemble sur cette version spéciale qui va permettre de distinguer les Galaxy S23 de la concurrence et faire oublier les déboires des processeurs Exynos.

Avec le Snapdragon 8 Gen 2, les smartphones profitent d'une RAM plus rapide LPDDR5X mais aussi d'un stockage UFS 4.0 aux vitesses de transfert optimisées. Seul le Galaxy S23 en version 128 Go de stockage restera à l'UFS 3.1.

Tarifs et précommandes

Reste la question du prix. La grille tarifaire est en hausse pour les Galaxy S23, comme on avait le pressentir dans les fuites ces derniers jours, avec un point de départ à 959 € et une progression jusqu'à 1839 € (Galaxy S23 UItra 12 Go / 1 To) :

Galaxy S23 128 Go : 959 €

Galaxy S23 256 Go : 1019 €

Galaxy S23+ 256 Go : 1219 €

Galaxy S23+ 512 Go : 1339 €

Galaxy S23 Ultra 256 Go : 1419 €

Galaxy S23 Ultra 512 Go : 1599 €

Galaxy S23 Ultra 1 To : 1839 €

Tout juste annoncés, les nouveaux smartphones de Samsung sont dès à présent en précommande du 02 février au 16 février 2023. Comme toujours, le fabricant propose des conditions avantageuses à cette occasion en achat direct sur son site Samsung.com :

Précommander les Samsung Galaxy S23 et S23+

jusqu'à 120 € de remise sur les versions 256 Go ou 512 Go (Samsung offre le double du stockage par rapport à la version commandée)

150 € de bonus reprise

reprise d'un ancien smartphone Samsung (en bon état) à sa valeur maximale

assurance Samsung Care+ offerte pendant un an

Précommander le Samsung Galaxy S23 Ultra

jusqu'à 240 € de remise sur les versions 512 Go ou 1 To (Samsung offre le double du stockage par rapport à la version commandée)

150 € de bonus reprise

reprise d'un ancien smartphone Samsung (en bon état) à sa valeur maximale

assurance Samsung Care+ offerte pendant un an

Pour ce dernier, Samsung ajoute 5% de remise immédiate sur le Galaxy S23 Ultra si c'est votre première commande sur Samsung.com (valable jusqu'au 30 avril) et 50 € de remise sur l'achat d'une montre connectée Galaxy Watch5 ou d'écouteurs sans fil TWS Galaxy Buds Pro 2.

Les smartphones Samsung Galaxy S23 sont aussi déjà chez les revendeurs et les opérateurs mobiles. On peut trouver par exemple toute la gamme Galaxy S23 chez Darty.

Elle est également disponible chez l'opérateur Bouygues Telecom, en association avec des forfaits mobiles (et avec la remise sur le stockage) permettant de lisser l'achat :