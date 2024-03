Samsung a lancé en début d'année sa nouvelle série de PC portables Galaxy Book 4 offrant des caractéristiques haut de gamme et des services avancés dont certains assistés d'une intelligence artificielle grâce à leur NPU embarqué.

Les machines sont proposées avec des processeurs x86 Intel Core et des tailles d'écran de 14 à 16 pouces. A côté, la firme coréenne devrait lancer dans les mois à venir une variante Galaxy Book 4 Edge exploitant cette fois une architecture ARM.

Une première machine sous Snapdragon X Elite

Ce modèle exploitera en effet le nouveau processeur Snapdragon X Elite en préparation chez Qualcomm et censé pouvoir rivaliser avec la série de puces Apple M3 présente dans les MacBook Air et Pro.

Samsung Galaxy Book4

Ce processeur exploitera de nouveaux coeurs Oryon développés par la filiale Nuvia avec une configuration de 12 coeurs et la capacité d'atteindre une cadence respectable de 4,3 GHz.

Le site WinFuture en détaille les caractéristiques d'après les premières données issues de listings de revendeurs en affirmant que le Galaxy Book 4 Edge sera doté d'un affichage 14 pouces et offrant une configuration mémoire de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage (il y aura peut-être d'autres options).

Le MacBook Air dans le viseur

La machine tournera sous Windows 11 et pourrait proposer une connectivité 5G, au moins en option. Elle profitera également des dernières connectivités sans fil WiFi et Bluetooth.

WinFuture évoque également le prix du Galaxy Book 4 Edge sous Snapdragon X Elite et il faudra y mettre environ 1800 €. Cela le positionne sur un segment haut de gamme au niveau des plus gros modèles de la série tels que le Galaxy Book4 Pro et le Galaxy Book4 Ultra.

MacBook Air 13 et 15 en Apple M3

Par rapport aux modèles avec processeur Intel Core, le Galaxy Book4 Edge devrait offrir en principe une autonomie plus étendue en profitant des qualités de l'architecture ARM.

Vers 1800 €, ce premier PC portable ARM sous Snapdragon X Elite se situerait à peu près au niveau du MacBook Air 13 M3 avec une configuration mémoire similaire mais il faudra patienter au moins jusqu'au mois de juin pour le découvrir.