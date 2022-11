Le segment des PC portables ARM a commencé à s'étoffer avec l'arrivée d'Apple et de ses puces M1 et M2 embarquées dans ses MacBook et plusieurs autres catégories de produits.

Puissance, modularité, autonomie, elles offrent des caractéristiques que les premières solutions Snapdragon de Qualcomm pour PC portables ARM peinent à couvrir, préférant mettre l'accent sur les connectivités sans fil et cellulaires.

Avec le rachat de Nuvia en 2021, le groupe de San Diego veut pourtant se doter de coeurs ARM puissants capables de rivaliser avec les SoC d'Apple, ce qui lui permettrait de trouver des débouchés alors que le marché des smartphones perd en dynamisme.

Oryon, successeur de Kryo

Concevoir des puces custom demande du temps et Qualcomm ne devrait pas pouvoir montrer ses premières réalisations avant 2023 au mieux. C'est sans compter les tensions avec ARM, le concepteur de l'architecture éponyme, sur les droits de licence des designs, ce qui pourrait retarder les annonces.

Si Qualcomm reste donc discret sur ses projets, l'événement Snapdragon Summit donne l'occasion de lâcher une information : Oryon sera le nom des futurs coeurs CPU créés par Nuvia et utilisables pour des PC portables ARM (et peut-être plus tard pour des PC de bureau ARM !).

Il prendra ainsi le relais des coeurs Kryo utilisés depuis des années dans les SoC Snapdragon pour smartphones et dans les premières solutions de la firme à destination des PC portables.

Une grande modularité

L'une de ses caractéristiques sera d'être puissant et modulaire. Il sera utilisé dans des puces pour PC portables mais Qualcomm envisage de l'utiliser aussi plus tard dans des solutions pour smartphones, casques de réalité mixte, systèmes d'aide à la conduite automobile (ADAS) ou pour des équipements réseau.

C'est à peu près tout ce qui est connu (ou ce que peut en dire Qualcomm) sur ce futur coeur CPU que l'on devrait tout trouver intégré dans un SoC aux multiples briques (GPU, DSP, ISP...).

Une puce aux usages promis aussi larges peut-elle être pertinente partout ? Après tout, Apple parvient bien à proposer ses puces M1 et M2 dans presque tous ses produtis électroniques, de la tablette tactile iPad au Mac (en attendant un Mac Pro ARM) en jouant sur différentes variantes.