On commence avec la CMF by Nothing Watch Pro 2.

Elle est équipée d'un écran AMOLED de 1,32 pouce, affichant des images nettes et éclatantes grâce à une résolution optimisée et une forte densité de pixels. Sa luminosité s’adapte automatiquement à votre environnement pour une lisibilité parfaite, quelle que soit la situation.

Pensée pour les sportifs, la montre intègre 120 modes d'entraînement, un GPS multisystème et une compatibilité complète avec Apple Health, Google Health Connect et Strava. Grâce à un algorithme de détection intelligent, elle reconnaît vos activités physiques sans intervention de votre part.

Côté santé, elle assure un suivi continu de votre fréquence cardiaque, du taux d’oxygène dans le sang et de la qualité de votre sommeil, tout en analysant votre niveau de stress.

La navigation se fait facilement via une couronne rotative intuitive, tandis que les gestes du poignet permettent de répondre aux appels, contrôler la musique ou consulter la météo sans effort.

Pour les appels Bluetooth, la montre embarque un microphone et un haut-parleur performants, associés à une technologie de réduction de bruit assistée par IA, garantissant des conversations claires.

Enfin, elle assure jusqu’à 11 jours d’utilisation en mode standard et 9 jours en usage intensif.

Retrouvez la CMF by Nothing Watch Pro 2 en gris à 39,99 € sur Cdiscount, soit une remise de 42 % par rapport à son prix officiel de 69 €.

