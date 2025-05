On commence avec l'aspirateur balai laveur Dreame H12 Pro Ultra.

Il offre une puissance d'aspiration de 16 kPa, pour un nettoyage en profondeur sur tous types de surfaces : carrelage, parquet, béton ciré, tapis ou moquette. Grâce à la rotation rapide de sa brosse (520 tours par minute), il nettoie efficacement jusqu’au bord des plinthes.

Son système de double réservoir, avec 900 ml pour l’eau propre et 700 ml pour l’eau sale, garantit une séparation hygiénique pour un nettoyage optimal.

Il intègre un capteur de saleté, ajustant automatiquement la vitesse du rouleau et le débit d’eau, ainsi que trois niveaux de puissance, dont un mode turbo pour venir à bout des salissures tenaces.

Son écran LED affiche en temps réel des informations utiles comme l’état du filtre ou le niveau de batterie. L’appareil est autotracté, ce qui facilite son maniement, et peut tenir debout seul grâce à sa position parking.

Après usage, il se nettoie automatiquement sur sa station d’accueil : les rouleaux et la tête sont lavés et séchés à 60°C. Idéal pour les foyers avec animaux, il dispose d’un système de filtration qui sépare efficacement les poils des liquides dans le réservoir d’eau sale.

Le H12 Pro Ultra assure jusqu’à 45 minutes d’autonomie pour seulement 4 heures de recharge.

Retrouvez le Dreame H12 Pro Ultra à 269 € grâce à la remise immédiate de 30 € chez Boulanger.

De plus, les nouveaux adhérents au Club Infinity bénéficient d'une réduction supplémentaire de -10 %.

Pour information, le prix officiel du H12 Pro Ultra s'élève à 449 €.

On continue avec le pack HUAWEI Watch GT 5 Pro 46mm + FreeBuds 5i.

La montre connectée est protégée par un écran en verre saphir et dotée d’un superbe écran AMOLED, parfaitement lisible en plein soleil.

Elle propose plus de 100 modes d'entraînement, allant de la course à la natation, en passant par la plongée (jusqu’à 40 mètres), le golf ou encore le ski. Elle embarque également une gamme complète de capteurs pour suivre en temps réel la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le stress, la température cutanée ou encore l’activité électrique du cœur grâce à l’analyse ECG.

Elle se recharge rapidement et assure une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 14 jours.

Certifiés Hi-Res Audio Wireless, les écouteurs sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 10 mm et prennent en charge les codecs LDAC, SBC et AAC, assurant une restitution sonore riche et détaillée.

La réduction active du bruit, ajustable sur trois niveaux (Ultra, Général et Confort), permet de réduire les bruits ambiants jusqu'à 42 dB, offrant ainsi une immersion optimale dans votre musique ou vos appels.



Les FreeBuds 5i offrent jusqu'à 28 heures d'autonomie avec l'étui de chargement, et une recharge rapide de 15 minutes permet d'obtenir environ 4 heures d'écoute.

Le pack HUAWEI Watch GT 5 Pro 46mm (noir) + FreeBuds 5i (blanc) est disponible à 299,99 € au lieu de 349,99 €, soit une remise de 14 % sur Boulanger.

À noter que les prix de base s'élèvent à 379,99 € pour la montre et 99,99 € pour les écouteurs.



Enfin, on termine avec le realme 12 Pro+ 5G 512 Go.

Il est doté d'un grand écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces en résolution FHD+ et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à la technologie Pro-XDR, il offre un affichage riche en contraste et en détails, tandis que la gradation PWM à 2 160 Hz protège les yeux lors d'une utilisation prolongée. Sa luminosité locale peut atteindre jusqu’à 950 nits, assurant une excellente lisibilité, même en plein soleil.

Côté photo, le smartphone est équipé d'un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP avec stabilisation optique (OIS) pour des images nettes, même en faible luminosité. Un téléobjectif périscopique de 64 MP permet un zoom optique 3x et numérique jusqu'à 120x, tandis qu’un capteur ultra grand-angle de 8 MP est idéal pour les paysages et les scènes larges.

Le realme 12 Pro+ embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 2 gravé en 4 nm, alliant performance et efficacité énergétique. Il prend en charge la charge rapide SUPERVOOC de 67 W.

Il est certifié IP65 contre la poussière et les projections d’eau et intègre également haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, un moteur haptique pour un retour tactile plus précis, et un système de refroidissement avancé avec chambre à vapeur 3D pour maintenir des performances optimales même en usage intensif.

Vous pouvez trouver le realme 12 Pro+ 5G 512 Go en bleu ou beige à 282,68 € en ce moment sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



