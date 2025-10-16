Le cycle de vie des smartphones est un éternel recommencement. Samsung, qui inonde le marché de nouveaux modèles chaque année, vient de faire le ménage dans sa liste de suivi logiciel. Cette fois, ce sont quatre appareils sortis en 2021 qui sont mis sur la touche. Si vous possédez l'un d'eux, il est peut-être temps de penser à le remplacer.

Quels sont les modèles concernés par cet arrêt ?

La sentence est tombée. Les smartphones qui ne bénéficieront plus d'aucun suivi de la part de Samsung sont les suivants : le Galaxy A52s, le Galaxy A03s, le Galaxy M32 5G et le Galaxy F42. Ces appareils sont désormais considérés comme obsolètes d'un point de vue logiciel.





Parallèlement, un autre modèle populaire voit son traitement modifié. Le Galaxy S21 FE, sorti début 2022, passe d'un rythme de mises à jour de sécurité mensuelles à une fréquence trimestrielle. Son support logiciel reste cependant assuré jusqu'en 2027, et il devrait bien recevoir les prochaines versions majeures d'Android et de One UI.

Qu'implique concrètement la fin des mises à jour ?

Que les choses soient claires : votre téléphone ne va pas cesser de fonctionner du jour au lendemain. Il continuera de passer des appels, d'envoyer des messages et de lancer la plupart de vos applications. Cependant, l'absence totale de nouvelles mises à jour a deux conséquences majeures. La première, et la plus critique, concerne la sécurité. Votre appareil ne sera plus protégé contre les nouvelles failles de sécurité qui seront découvertes, vous exposant potentiellement à des risques.





La seconde conséquence est fonctionnelle. Vous ne recevrez plus les nouvelles versions de l'OS Android ni de la surcouche One UI de Samsung, vous privant ainsi des dernières nouveautés et optimisations. À terme, certaines applications pourraient également devenir incompatibles. Seules les mises à jour via le Google Play Store continueront d'assurer une stabilité minimale des services essentiels.

Que doivent faire les utilisateurs de ces appareils ?

Face à l'arrêt des correctifs de sécurité, la recommandation est claire : il est fortement conseillé d'envisager le passage à un modèle plus récent. Continuer à utiliser un smartphone qui n'est plus maintenu représente un risque pour vos données personnelles.





Cette situation met en lumière l'importance de la politique de mises à jour des constructeurs. À ce jeu, Samsung a d'ailleurs fait d'énormes progrès. Alors que les modèles de 2021 sont aujourd'hui abandonnés, la firme promet désormais un support logiciel exemplaire de 7 ans sur ses derniers fleurons, comme la gamme des Galaxy S25, garantissant ainsi des correctifs de sécurité jusqu'en 2032.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon téléphone va-t-il s'arrêter de fonctionner ?

Non, votre smartphone restera fonctionnel pour les tâches de base (appels, SMS, applications actuelles). Cependant, il ne recevra plus aucune mise à jour, ce qui le rendra de plus en plus vulnérable aux menaces de sécurité et potentiellement incompatible avec de futures applications.

Est-ce que je suis encore protégé contre les virus et le piratage ?

Non. L'absence de correctifs de sécurité signifie que toute nouvelle faille découverte dans le système d'exploitation Android ou la surcouche de Samsung ne sera pas corrigée sur votre appareil. Le risque de piratage de vos données personnelles augmentera donc avec le temps.

Pourquoi Samsung arrête-t-il les mises à jour sur d'anciens modèles ?

C'est une pratique courante dans l'industrie. Maintenir le suivi logiciel d'un grand nombre d'appareils représente un coût important. Les constructeurs préfèrent concentrer leurs ressources sur les modèles plus récents et encourager les consommateurs à renouveler leur équipement pour bénéficier des dernières technologies et d'une sécurité optimale.