Allumer sa télévision pour choisir un film et tomber nez à nez avec une publicité pour une voiture ou un produit bancaire. Ce scénario n'est plus de la fiction pour les possesseurs de Smart TV Samsung.

La régie publicitaire de la marque, Samsung Ads, a officiellement annoncé l'ouverture de l'écran d'accueil à toutes les catégories d'annonceurs, transformant ce qui était une porte d'entrée vers le divertissement en une vitrine commerciale incontournable.

Pourquoi Samsung transforme-t-il ses TV en panneaux publicitaires ?

Samsung s'est mis une idée en tête : monétiser l'attention de l'utilisateur au moment le plus crucial. Pour Samsung, l'écran d'accueil est un "support stratégique pour capter l’attention dès l’allumage". Jusqu'à présent, cet espace était réservé aux acteurs du contenu, comme les services de streaming ou les jeux vidéo. Désormais, n'importe quelle marque peut y acheter sa place, transformant de fait les téléviseurs connectés en un nouveau canal publicitaire surpuissant.

Cette décision s'inscrit dans une tendance de fond où les fabricants de matériel ne se contentent plus de vendre un produit, mais cherchent à générer des revenus continus via le système d'exploitation intégré.

Cette stratégie publicitaire est-elle efficace ?

Pour les annonceurs, la réponse est un grand oui. Samsung s'appuie sur une étude du cabinet MTM pour vanter les mérites de son dispositif. Les chiffres sont éloquents : une publicité sur l'écran d'accueil augmenterait l'intention d'achat de 10 %. L'efficacité grimpe en flèche lorsque ce format est combiné avec des spots sur Samsung TV Plus, le service de streaming gratuit de la marque, avec :

+16 % de notoriété spontanée pour la marque.

+30 % de sentiment positif associé à la marque.

+22 % sur la perception de qualité.

Avec un écran d'accueil consulté en moyenne plus de cinq fois par jour, on comprend pourquoi les marques y voient un nouveau terrain de jeu très lucratif.

Quelles sont les conséquences pour les utilisateurs ?

Pour le consommateur, la nouvelle est beaucoup moins réjouissante. Il devient un spectateur captif, exposé à des publicités sur un appareil qu'il a pourtant acheté, souvent au prix fort. Le plus frustrant est qu'il est impossible de passer outre. Il n'existe aucune option payante pour supprimer ces encarts, ni de réglage pour les désactiver. En acceptant les conditions générales d'utilisation de l'OS, l'utilisateur a, sans le savoir, donné à Samsung les mains libres pour monétiser son expérience.

Cette stratégie, qui illustre une tendance inquiétante, n'est d'ailleurs pas limitée aux téléviseurs. Aux États-Unis, la marque a commencé à afficher des annonces sur les écrans de ses réfrigérateurs connectés, confirmant que nos appareils domestiques sont devenus le nouveau Far West de la publicité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on désactiver ou bloquer ces publicités sur l'écran d'accueil ?

Non. À l'heure actuelle, Samsung ne propose aucune option, gratuite ou payante, pour désactiver ces publicités. Elles sont directement intégrées au système d'exploitation Tizen des téléviseurs et sont donc inévitables.

Pourquoi Samsung a-t-il le droit d'imposer cela ?

En achetant un téléviseur, vous achetez le matériel, mais vous acceptez une licence d'utilisation pour le logiciel (le système d'exploitation). Les conditions générales, que la plupart des utilisateurs valident sans les lire, autorisent généralement le fabricant à modifier l'interface et à y intégrer des services, y compris publicitaires.

Cette pratique concerne-t-elle uniquement Samsung ?

Samsung est particulièrement agressif sur ce point, mais la tendance à la monétisation des interfaces se généralise chez de nombreux fabricants d'appareils connectés (téléviseurs, smartphones, etc.). Il est probable que d'autres marques suivront ce modèle à l'avenir.