La nouvelle surcouche maison du géant coréen, One UI 7, basée sur Android 15, commence enfin son déploiement sur une sélection plus large d'appareils. Cette mise à jour majeure apporte son lot de nouveautés, y compris, une fonctionnalité initialement réservée au Galaxy S25.

One ui 7 / android 15 : enfin le déploiement

C'est une nouvelle que beaucoup d'utilisateurs attendaient : Samsung lance enfin le déploiement de One UI 7 à plus large échelle. Cette interface utilisateur, qui repose sur les fondations d'Android 15, représente la prochaine évolution logicielle pour les appareils de la marque. Samsung aura connu quelques difficultés et ralentissements dans le déploiement de sa surcouche. Habituellement, Samsung se montre plus rapide à suivre les dernières versions d'Android, mais cette fois, il aura fallu plus de 7 mois à la marque pour opérer une bascule.

Quels smartphones galaxy sont concernés ?

La mise à jour vers One UI 7 n'est, pour le moment, pas disponible pour tous les appareils Samsung. Comme à son habitude, Samsung prévoit un déploiement progressif en fonction des références et pour s'éviter d'éventuels bugs.

Depuis cette semaine, la version stable de One UI 7 est proposée sur 3 gammes d'appareils de la marque :

Pour le moment, le déploiement ne concerne que quelques pays d'Europe, les USA et le Canada devront encore se contenter des versions bêta quelques jours.

La seconde vague prévue devrait concerner ces appareils :

La nouveauté phare venue du galaxy s25

L'un des points les plus intrigants de cette mise à jour One UI 7 est l'intégration d'une fonctionnalité qui était initialement réservée à la gamme Galaxy S25. Il s'agit de la fonctionnalité "Now Brief" qui tire profit de l'intelligence artificielle de Samsung pour proposer un briefing dynamique à l'utilisateur qui évolue au fil de la journée pour le tenir informé et connecté.

Comment vérifier la disponibilité de la mise à jour

Pour les propriétaires d'un smartphone Samsung Galaxy potentiellement éligible, vérifier l'arrivée de One UI 7 est simple. Il suffit généralement de se rendre dans les "Paramètres" de l'appareil, puis de naviguer vers la section "Mise à jour logicielle". En sélectionnant "Téléchargement et installation", le téléphone interrogera les serveurs de Samsung pour voir si la mise à jour est disponible pour ce modèle et cette région spécifiques. Le déploiement étant progressif, il est possible que la mise à jour n'apparaisse pas immédiatement pour tous les appareils concernés annoncés dans les sources. Notons également que sont avant tout prioritaires les utilisateurs ayant déjà installé la bêta de One UI 7.