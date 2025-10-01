Les bagues connectées sont présentées comme la prochaine révolution des accessoires portables, mais un incident aussi spectaculaire que terrifiant vient jeter une ombre immense sur cette technologie naissante.

Le youtubeur Daniel Rotar, connu pour sa chaîne @ZONEofTECH, a partagé sur les réseaux sociaux sa mésaventure : alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol, la batterie de sa Samsung Galaxy Ring a subitement gonflé, transformant le bijou high-tech en un véritable étau. L'affaire, qui s'est terminée aux urgences, rappelle les risques liés à la miniaturisation extrême des batteries au lithium.

Que s'est-il réellement passé à l'aéroport ?

Le récit a de quoi glacer le sang. Alors qu'il attendait d'embarquer, le youtubeur a senti une douleur et une pression anormale à son doigt. La bague connectée qu'il portait depuis janvier était en train de se déformer de l'intérieur. La cause : la batterie lithium-ion interne avait commencé à gonfler, faisant céder le revêtement plastique et comprimant son doigt au point de le faire rougir.





Incapable de retirer l'anneau, et face au risque évident d'explosion en plein aéroport, la compagnie aérienne lui a logiquement refusé l'accès à l'avion. La situation a finalement nécessité une intervention médicale d'urgence pour extraire la bague sans la détruire, dévoilant un composant totalement déformé qui a frôlé la catastrophe.

S'agit-il d'un cas isolé ou d'un problème plus profond ?

Samsung, rapidement contacté, a qualifié l'événement de "cas extrêmement rare" et a immédiatement récupéré l'appareil pour une analyse approfondie. Cependant, le youtubeur a précisé que sa bague souffrait de problèmes d'autonomie chroniques depuis des mois, ne tenant qu'une journée au lieu des sept promises. Des recherches sur Reddit lui ont permis de découvrir au moins un autre cas de batterie gonflée sur une Galaxy Ring, ainsi que de nombreux témoignages corroborant des soucis de batterie.





Cet incident, bien que spectaculaire, pourrait donc être le symptôme d'un problème plus large sur les premières générations de ce produit, ravivant le spectre du fiasco des Galaxy Note 7 en 2016.

Quel avenir pour les bagues connectées après un tel incident ?

Cette affaire est la pire publicité imaginable pour le secteur naissant des bagues connectées. Le défi technique consistant à insérer un composant chimique instable dans un anneau métallique rigide, porté en permanence au contact de la peau, est immense. Un seul défaut peut avoir des conséquences graves, allant de la simple compression à la brûlure chimique, voire à l'explosion.





Cet événement va sans aucun doute refroidir de nombreux consommateurs potentiels et met une pression énorme sur les concurrents, notamment Apple, dont les rumeurs sur une "Apple Ring" persistent. Pour s'imposer, la sécurité et la fiabilité de la batterie ne seront plus une simple caractéristique, mais l'argument numéro un pour convaincre un public désormais très méfiant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le gonflement des batteries est-il un phénomène courant ?

Non, c'est un phénomène rare mais bien connu pour les batteries lithium-ion. Il survient généralement à la suite d'un défaut de fabrication, d'un dommage physique ou d'une surchauffe, qui déclenchent une réaction chimique interne libérant des gaz. C'est ce gaz qui fait gonfler l'enveloppe de la batterie.

La Galaxy Ring de l'incident était-elle défectueuse depuis le début ?

C'est une forte possibilité. Le youtubeur a rapporté que sa bague avait des problèmes d'autonomie anormaux depuis plusieurs mois, ce qui suggère un défaut préexistant sur la batterie. Samsung a récupéré le produit et mène actuellement une enquête pour déterminer la cause exacte de la défaillance.

Quels sont les risques si la batterie d'une bague connectée gonfle ?

Les risques sont multiples et sérieux. Le premier est mécanique : le gonflement de l'anneau rigide peut comprimer le doigt au point de couper la circulation sanguine. Le second est chimique : si la batterie finit par fuir, les produits qu'elle contient peuvent provoquer des brûlures graves. Enfin, le risque ultime est thermique : une batterie qui gonfle peut potentiellement prendre feu ou exploser.