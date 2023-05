Nouvelle semaine, nouveaux bons plans. Nous allons vous présenter une sélection de trois produits affichant une réduction de prix. Un smartphone, un PC fixe et une paire d'écouteurs sans fil sont à l'honneur.

Commençons avec le smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra. Ce mobile est doté d'un écran AMOLED de 6,8" à une définition de 3088 x 1440 px avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le téléphone portable est propulsé par le SoC Exynos 2200 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Coté photo, l'appareil affiche 4 capteurs dont le principal est de 108 MP accompagné de trois autres de 12, 10 et 10 MP. À l'avant, une caméra de 40 MP permet de prendre des selfies. En termes d'autonomie, la batterie possède une capacité de 5000 mAh qui offre une autonomie de plus de 24h.

Ce smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra est vendu 709,89 € avec le code FLY10300 au lieu de 1149 € (prix officiel) sur Rakuten. La livraison est gratuite, sous 48 heures.





Continuons avec l'unité centrale Lenovo Ideacentre G5 Gamer14IOB6. Cette tour PC est dotée d'un processeur Intel Core i5 11400F et d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650SP avec 4 Go de mémoire dédiée. Elle possède 8 Go de mémoire vive (RAM) et un disque SSD de 256 Go. L'ordinateur est fourni sans système d'exploitation.

Cette unité centrale Lenovo Ideacentre G5 Gamer14IOB6 est proposée à 449,99 € au lieu de 862 € soit 48% d'économie chez Cdiscount. La livraison est gratuite, chez vous pour le lendemain.





Et terminons avec les écouteurs Xiaomi Buds 3. Ces écouteurs sans fil exploitent la technologie ANC (suppression de bruit). La qualité sonore est au rendez-vous. Ils affichent une autonomie de 7 heures en dehors de leur boitier, celui-ci pouvant prolonger votre expérience de 32 heures.

Ces écouteurs Xiaomi Buds 3 sont vendus 59,99 € au lieu de 129,99 € soit 53% de réduction immédiate sur le site officiel Xiaomi. La livraison est offerte, dans un délai de 48 heures.





