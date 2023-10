En capitalisant sur le design de la série S, le smartphone Galaxy S23 FE est officiellement annoncé par Samsung. Après le Galaxy S21 FE, c'est un retour pour un modèle Fan Edition, dont le propos est de permettre l'accès aux principales fonctionnalités de la gamme star du fabricant, à un prix plus abordable.

Ce retour concerne l'Europe et la France, mais avec une disponibilité pour le Galaxy S23 FE qui interviendra seulement début 2024. En outre, le Galaxy S23 FE fait l'impasse en Europe sur une plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et opte pour un Exynos 2200 maison avec finesse de gravure de 4 nm.

En matière de SoC, Samsung a fait le choix (discutable) de se mettre en adéquation non pas avec la série Galaxy S23, mais avec la gamme Galaxy S22. Il est associé à 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage.

La bonne recette trouvée par Samsung ?

Avec connectivité 5G, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, l'appareil embarque une batterie de 4500 mAh qui est compatible avec la charge rapide 25 W en filaire. Samsung évoque une recharge à 50 % en 30 minutes et souligne la compatibilité avec la charge sans fil, ainsi que la charge inversée.

L'affichage se fait sur un écran Amoled FHD+ de 6,4", avec taux de rafraîchissement adaptatif allant de 60 Hz à 120 Hz, luminosité maximale de 1450 cd/m². Une technologie Vision Booster détecte automatiquement les conditions de forte luminosité.

La partie photo comprend à l'arrière un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8), ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4) avec zoom optique 3x.

La stabilisation optique de l'image est présente, en plus d'une stabilisation numérique. Avec un capteur photo de 10 mégapixels (f/2,4) à l'avant, la configuration se rapproche de celle des Galaxy S23 et S23+, si ce n'est un téléobjectif de 10 mégapixels.

Un prix encore secret en France

D'un poids de 209 g et certifié IP68, le smartphone Galaxy S23 FE n'a pas encore de prix annoncé pour l'Europe. À titre indicatif, il est proposé à partir de 599 $ aux États-Unis où il sera disponible dans le courant de ce mois d'octobre.