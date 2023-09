Le groupe Samsung va renouer avec la stratégie Fan Edition (FE) cette année en lançant un smartphone Galaxy S23 FE d'ici quelques semaines. Habituellement, ce type de smartphone reprend une partie des Galaxy S de début d'année dans un format simplifié et à un tarif plus abordable.

Les différentes fuites apparues sur la Toile jusqu'ici suggèrent que l'approche va légèrement évoluer vers quelque chose de moins spécifique avec une fiche ne reprenant que partiellement les atouts des Galaxy S23 et un design se tournant franchement vers la série Galaxy A de milieu de gamme.

Comme dans les rendus

Après les rendus, les photos du smartphone présentes dans les documents de certifi certification de la TENAA chinoise ne laissent plus guère de doute sur la proximité de design du Galaxy S23 FE avec le modèle Galaxy A54.

Le style est très proche avec son affichage plan poinçonné et ses trois capteurs photo émergeant du dos du smartphone, sans bloc photo dédié. L'aspect est similaire à celui des rendus du leaker OnLeaks diffusés fin juin.

Le smartphones Galaxy S23 FE est attendu avec un affichage AMOLED de 6,3 ou 6,4 pouces en résolution FHD+ et rafraîchissement de 120 Hz, avec un poinçon pour un capteur de 10 mégapixels à l'avant.

Un Galaxy S23 FE qui ratisse large

Le processeur octocore n'est pas identifié dans les documents de la TENAA mais il pourrait être un Snapdragon 8 Gen 1 aux Etats-Unis et un Exynos 2200 sur les autres marchés, associé à 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage et une batterie de capacité 4500 mAh, comptible avec une charge filaire de 25W

La partie photo reste à confirmer mais l'on évoque déjà un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels pour un zoom optique x3.

Le prix n'est pas connu mais il devrait se situer autour de 660 dollars, d'après les informations de certains revendeurs, pour un lancement estimé en octobre 2023.