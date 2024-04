Pour maintenir ses ventes sur l'ensemble de l'année, le groupe Samsung a pris l'habitude de proposer sur le second semestre une variante FE (Fan Edition) de ses smartphones Galaxy S lancés en début d'année.

Elle reprend en général les grandes lignes du design et des caractéristiques des modèles originaux, généralement à un tarif un peu plus bas, ce qui peut constituer une opportunité pour s'offrir un bon modèle haut de gamme sans payer le prix fort de la nouveauté.

Après une interruption dans la série Galaxy S FE du fait de la pénurie de composants et un modèle lancé très tardivement, en même temps que la génération suivante, ce qui n'a pas forcément aidé à ses ventes, le groupe coréen a repris un rythme plus classique de lancement au second semestre.

Il y a du Galaxy S24 FE dans l'air

Après le Galaxy S23 FE lancé en fin d'année dernière, Samsung devrait prolonger cette série avec un smartphone Galaxy S24 FE attendu dans quelques mois et dont la production des composants aurait démarré, selon les informations de la publication coréenne The Elec.

Samsung Galaxy S23 FE

C'est une bonne affaire pour les fournisseurs qui s'apprêtent à produire des millions de puces et éléments divers avant assemblage des smartphones et, dans le cas présent, on a confirmation (sans trop de surprise) que le Galaxy S24 FE exploitera une dalle AMOLED.

La date de lancement n'est pas très claire. Il est question d'un possible lancement dès l'été, peu après les smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, mais cela pourrait seulement être la période de lancement de la production de masse avant une commercialisation durant l'automne, comme le modèle précédent.

Dalle AMOLED et processeur récent ?

Toujours est-il que Samsung restera donc fidèle à sa stratégie FE encore cette année, avec la possibilité de goûter aux joies de la série Galaxy S24 dans une variante plus abordable.

Le processeur embarqué n'est pas connu et les rumeurs tendent vers un mix entre Snapdragon 8 Gen 3 et Exynos 2400, ce qui serait un progrès par rapport au Galaxy S23 FE qui avait hérité du processeur Exynos 2200 au lieu du Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23, créant un écart d'une génération et gâchant un petit peu la fête.

Le design de la famille Galaxy S24 ayant peu évolué par rapport au Galaxy S23, le Galaxy S24 FE pourrait bien lui aussi ressembler à son prédécesseur avec des capteurs photo émergeant directement du dos, sans passer par un bloc dépassant de la coque.