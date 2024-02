Le groupe Samsung est leader dans le domaine des smartphones pliants et fait évoluer chaque année ses modèles Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Les prochains smartphones seront dévoilés durant l'été et, déjà, le Galaxy Z Fold6 se montre dans des rendus diffusés par le leaker @OnLeaks et le site Smartprix.

Si le style reste le même, avec un affichage souple interne se refermant comme un livre, le prochain smartphone pliant de Samsung devrait offrir quelques différences. Les angles sont plus marqués, rappelant le design de la série Galaxy S24, tout en conservant la disposition des connectiques et des grilles, avec un bouton d'alimentation sur le côté embarquant toujours un lecteur d'empreintes.

L'affichage interne possède toujours un capteur photo caché sous l'écran tandis que l'affichage externe est poinçonné. Le bloc photo comprend toujours trois capteurs alignés les uns sous les autres au sein d'un îlot, avec un flash à côté du module principal.

Pas de grands changements à venir

D'après les rendus, le smartphone offrirait un affichage interne déplié de 7,6 pouces, un affichage externe de 6,2 pouces et il profiterait d'une épaisseur de 6,1 mm, la même que pour le Galaxy Z Fold5.

La différence vient surtout des dimensions de 153,5 x 132,5 mm, lui donnant un format un peu moins allongé que la génération précédente. L'aspect général reste finalement assez proche des modèles précédents et ce n'est pas encore cette fois que l'on verra de grands changements dans cette série, pas plus que le smartphone ne proposera de logement pour le stylet S Pen.

Pour ce qui est des caractéristiques, l'écran de 7,6 pouces devrait toujours exploiter une dalle AMOLED avec rafraîchissement dynamique 120 Hz, avec une charnière dite droplet pliant l'écran en douceur et avec une luminosité maximale de 2600 nits.

Toujours le même bloc photo

A bord, on trouvera le processeur Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy du Galaxy S24 Ultra avec 12 à 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage UFS 4.0. La batterie restera la même avec toujours une charge limitée à 25W.

Même le bloc photo ne changera pas sensiblement. Malgré les espoirs de voir arriver un capteur 200 mégapixels sur ce modèle, le smartphone pliant devrait conserver la configuration habituelle 50 + 12 + 10 mégapixels. Pas très excitant.

Le Galaxy Z Fold6 sera lancé avec Android 14 et One UI 6.1.1. En tant que modèle haut de gamme, il bénéficiera de 7 mises à jour d'Android et 7 ans de correctifs. La présentation officielle pourrait de nouveau se jouer durant le mois de juillet 2024, avec une commercialisation en août.