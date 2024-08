La série de smartphones Galaxy S25 devrait être lancée de nouveau en début d'année prochaine et elle attire déjà rumeurs et bruits de couloir sur les caractéristiques et d'éventuels changements de dénomination ou de processeur mobile.

Le modèle le plus en haut gamme, le Galaxy S25 Ultra, excite logiquement les attentes et fait l'objet de fuites et de spéculations régulières, de l'amélioration de la quantité de RAM pour l'environnement Galaxy AI à l'optimisation des capteurs photo en passant par l'intégration du futur processeur Snapdragon 8 Gen 4 gravé en 3 nm et peut-être toujours dans une version spéciale Made for Galaxy.

Une diagonale étendue

Les dernières indiscrétions portent sur son écran dont on dit qu'il va encore connaître des améliorations. Selon le leaker Ice Universe, le Galaxy S25 Ultra sera légèrement moins large que le Galaxy S24 Ultra mais disposera d'un plus grand écran grâce à un nouvel effort de réduction des bordures.

Credit : Ice Universe

Avec 77,6 mm de largeur au lieu de 79 mm et des bordures d'écran réduites et ramenées à 2,3 mm, le prochain fleuron de Samsung pourrait embarquer un affichage de 6,86 pouces au lieu de 6,79 pouces sur le modèle actuel.

Le smartphone sera moins large mais son affichage offrira une plus grande largeur bord à bord en réduisant les bandes noires qui l'entourent.

Améliorer l'ergonomie

Le choix de réduire la largeur du smartphone le rapprocherait des choix d'Apple pour l'iPhone 16 Pro Max (Samsung est décidément très à l'écoute de ce que fait son concurrent) et permettra une meilleure stabilité lors de son utilisation à une main.

Moins large, le Galaxy S25 Ultra gagnerait aussi quelques mm en longueur. L'ergonomie générale y gagnera mais il faudra sans doute tirer sur le pouce pour atteindre les coins supérieurs de l'affichage.

Le Galaxy S25 Ultra devrait par ailleurs adoucir ses arêtes et avoir un aspect moins strict avec des angles plus arrondis, ce qui ira aussi dans le sens d'une meilleure prise en main.