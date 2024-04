Après avoir proposé des processeurs Exynos sur ses smartphones Galaxy S européens durant des années tandis que les versions US et chinoises avaient droit à un processeur Snapdragon, Samsung a modifié son approche en proposant uniquement des puces de Qualcomm sur la série Galaxy S23.

Pour les Galaxy S24, la firme est revenu au processeur Exynos 2400 pour les Galaxy 24 et Galaxy S24+ mais a opté pour un processeur Snapdragon 8 Gen 3 pour le Galaxy S24 Ultra, en variante "For Galaxy" lui apportant un petit plus par rapport au processeur premium standard.

Cela permet de donner un statut spécifique au modèle premium et de la distinguer par rapport aux autres modèles, comme le fait également Apple avec les iPhone Pro et Pro Max.

Même logique pour les Galaxy S25 ?

Cette stratégie pourrait être répliquée pour la prochaine gamme Galaxy S25 attendue au début de l'année prochaine. Selon les dernières rumeurs, les Galaxy S25 et Galaxy S25+ proposeront un nouveau processeur mobile Exynos 2500 tandis que le Galaxy S25 Ultra opterait pour un processeur Snapdragon 8 Gen 4 qui passera à la gravure en 3 nm.

Cela contredit une supposition antérieure qui prédisait un retour au tout Exynos pour les smartphones Galaxy S européens mais aussi dans les prochains smartphones pliants Galaxy Z Fold / Z Flip du groupe coréen.

Cette dernière information repose sur la volonté de Samsung de maintenir le développement de puces mobiles dédiées et dont la relance aurait lieu en 2025. Il reste toutefois possible que cette nouvelle génération de puce Exynos ne soit pas forcément disponible dès le début de l'année...à moins qu'il s'agisse de l'Exynos 2500 en question.

Les processeurs Exynos peuvent-ils tenir la comparaison ?

Les processeurs Exynos avaient été pris dans la tourmente alors que l'écart de leurs performances avec celles des puces Snapdragon de même génération ne cessait de tourner à sa défaveur, finissant par créer des expériences utilisateurs différentes entre les modèles européens et d'autres zones géographiques.

Mais Samsung a-t-il vraiment résolu ces difficultés alors que Qualcomm proposera à partir d'octobre prochain un SoC Snapdragon 8 Gen 4 doté de coeurs custom conçus par sa filiale Nuvia et destinés à surpasser les designs de coeurs ARM standard ? Rien n'est moins sûr...