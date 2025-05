Dans sa série Galaxy S et le haut de gamme avec les performances qui vont de pair, le Galaxy S25 Edge est introduit par Samsung comme un smartphone d'un nouveau genre. Il se positionne entre un Galaxy S25+ et un Galaxy S25 Ultra en jouant sur un design particulièrement fin.

Pesant 163 g, le Galaxy S25 Edge est presque aussi léger que le plus petit Galaxy S25, mais avec un châssis en titane tel le Galaxy S25 Ultra et une épaisseur de 5,8 mm. Il est de fait le modèle le plus fin de la série Galaxy S.

Une batterie de seulement 3900 mAh

Certifié IP68, le Galaxy S25 Edge est équipé du nouveau verre Corning Gorilla Glass Ceramic 2 pour la protection de son écran. Aux bords incurvés, il propose un affichage Amoled QHD+ de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz.

Avec une configuration 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage, le Galaxy S25 Edge profite d'une puce Snapdragon 8 Elite taillée sur mesure à la manière du Galaxy S25 Ultra. Il dispose d'une batterie de 3900 mAh (lithium-ion) et une charge rapide cantonnée à 25 W.

Il s'agit de la plus petite capacité de batterie pour un Galaxy S25. Une forme de sacrifice consenti au bénéfice de la finesse, même si Samsung assure qu'il n'y a aucun compromis. Plus fine mais plus large, une chambre à vapeur doit permettre une dissipation thermique régulière.

Un double capteur photo à l'arrière

Sur la partie photo, Samsung souligne son plus petit appareil photo haute résolution à ce jour. Une contrainte liée au design de l'appareil avec un capteur principal de 200 mégapixels comme le Galaxy S25 Ultra. Par contre, pas de téléobjectif et une association avec un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Le Galaxy S25 Edge intègre le même moteur ProVisual que le Galaxy S25. Il a été optimisé pour la détection des sujets avec une grande précision, afin d'améliorer les textures, les tons de peau et autres détails. À l'avant, le capteur photo est de 12 mégapixels.

Bien évidemment, Samsung met en avant les expériences Galaxy AI qui sont toutes présentes avec le Galaxy S25 Edge, ainsi que le partenariat avec Google et autour des dernières avancées impliquant Gemini.

Prix et disponibilité

Fonctionnant avec One UI 7 (Android 15), le Galaxy S25 Edge sera commercialisé à partir du 30 mai prochain. Jusqu'au 29 (minuit), une offre de précommande met le prix de la version 512 Go au prix de la version 256 Go.