Le groupe Samsung a présenté en début d'année sa gamme de smartphones de référence Galaxy S25 avec une surprise : les Galaxy S25, Galaxy s25+ et Galaxy S25 Ultra seront accompagnés d'un quatrième membre, le Galaxy S25 Edge.

La firme n'en a dévoilé que quelques détails à la fin de la présentation officielle en confirmant sa dénomination et les grandes lignes de son design. Pour le reste, il faut attendre sa sortie officielle.

Le Galaxy S25 Edge lui aussi sous les 6 mm ?

Ce que l'on sait déjà, c'est que le Galaxy S25 Edge sera extrêmement fin. Il est sans doute une réponse au futur iPhone 17 Air attendu dans la prochaine gamme d'Apple cet automne et dont on dit déjà qu'il mesurera moins de 6 mm d'épaisseur.

Selon les premières rumeurs, le smartphone de Samsung était vu avec une épaisseur légèrement au-dessus des 6 mm mais le leaker Ice Universe affirme avoir des informations sur le sujet.

Il indique ainsi que le Galaxy S25 Edge ne mesurerait que 5,84 mm d'épaisseur pour un poids plume de 162 grammes. Ce ne serait pas si éloigné des 5,5 mm attendus pour l'iPhone 17 Air, même si ces données doivent encore être confirmées.

Un tarif au niveau du Galaxy S25 Plus

Autre point mis en avant par Ice Universe, le prix du Galaxy S25 Edge serait similaire à celui du Galaxy S25 Plus, soit plus d'un millier d'euros comme tarif de départ, avec une capacité de 256 Go.

Samsung pourrait donc proposer sur le même segment tarifaire deux visions du Galaxy S25, avec le Galaxy S25 Edge ultrafin et doté de deux capteurs 50 + 200 mégapixels et de l'autre le Galaxy S25+, plus épais (7,2 mm) mais aussi doté d'un triple capteur photo et d'une batterie plus conséquente ?

La réponse ne saura tarder puis que le Galaxy S25 Edge serait officialisé durant le mois d'avril. Toutefois,il se murmure que le volume au lancement serait assez limité, de l'ordre de 40 000 unités.

La firme coréenne s'attend-elle à une demande limitée pour ce modèle ou doit-elle affronter des conditions de production compliquée du fait de sa grande finesse ? La bataille des smartphones ultrafins ne fait peut-être que débuter.