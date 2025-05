Le groupe Samsung a pris l'habitude de lancer une version FE (Fan Edition) de sa gamme de smartphones Galaxy S, ce qui lui permet de proposer un smartphone haut de gamme sur le second semestre en réutilisant le design et les composants tout en le proposant à un tarif un peu plus bas.

Le fabricant préparerait donc un Galaxy S25 FE qui sera lancé dans quelques mois mais dont les caractéristiques sont déjà en fuite. Plus précisément, ce sont les spécifications des blocs photo qui ont été diffusées sur le Web.

Même bloc photo qu'avant

On trouverait ainsi un ensemble de trois capteurs photo avec un module principal de 50 mégapixels, qui constitue la configuration des modèles haut de gamme de Samsung, associé à un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels capable de zoom optique x3.

Galaxy S24 FE

Sans être déméritante, la configuration est celle utilisée depuis plusieurs années sur différents smartphones de Samsung, notamment FE mais pas seulement. Le problème est plutôt qu'elle commence à être bousculée par des smartphones d'entrée / milieu de gamme qui propose plus pour moins cher en intégrant par exemple des téléobjectifs périscopiques de 50 mégapixels.

On retrouverait donc la configuration du Galaxy S24 FE, avec pour seul changement le passage à 12 mégapixels pour le capteur photo avant, au lieu de 10 mégapixels.

Exynos 2400e, comme le Galaxy S24 FE

Comme la partie photo, le processeur embarqué à bord du Galaxy S25 FE ne devrait pas surprendre. Samsung aurait fait le choix de proposer de nouveau sa puce Exynos 2400e, déjà présente dans l'actuel Galaxy S24 FE.

Les performances resteront donc sensiblement les mêmes que le modèle FE actuel et ne profitera que des optimisations d'Android 15 (ou 16) et de l'interface One UI pour se bonifier.

Samsung assume donc ainsi le côté remplissage et occupation du terrain pour son futur Galaxy S25 FE, sans y apporter de nouveautés. Il pourra toujours être intéressant pour profiter d'un smartphone polyvalent aux performances correctes sans avoir à payer un tarif premium.