Le géant Samsung démarre l'année en fanfare avec un événement Galaxy Unpacked qui a permis de dévoiler sa nouvelle série de smartphones Galaxy S25 misant sur une continuité de design tout en s'enrichissant d'IA.

Les grands fabricants chinois ont déjà commencé à dévoiler leurs smartphones premium dès fin 2024 et il faut donc réagir rapidement pour ne pas se laisser déborder.

Les smartphones Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra seront donc disponibles dès le 7 février 2025...et un peu plus tôt pour les modèles pré-commandés, en plus de profiter de bonus et cadeaux gratuits.

Des bonus en précommande

Cette année, tous les smartphones profitent d'un processeur Snapdragon 8 Elite et de 12 Go de RAM tandis que l'intelligence artificielle générative continue de s'inviter dans l'interface One UI 7 au sein de laquelle l'IA Gemini de Google se déploie plus largement.

La série Galaxy S25 peut être pré-commandée directement sur le site de Samsung. Vous aurez alors droit à des bonus en fonction des modèles :

Galaxy S25 Ultra : une montre Galaxy Watch 7 offerte, la versions 512 Go et 1 To au prix des variantes inférieures

: une montre offerte, la versions 512 Go et 1 To au prix des variantes inférieures Galaxy S25 / S25+ : des écouteurs sans fil Galaxy Buds 3 offerts, la version 512 Go au prix du 256 Go

Si vous vous êtes enregistrés en amont sur le site Samsung, vous aurez en plus à 100 € de remise directe pour les Galaxy S25 / S25+ et 150 € de remise sur le Galaxy S25 Ultra.

Le tarif peut être encore significativement réduit si vous avez un ancien smartphone à céder en offre de reprise. S'il est récent, ce sont plusieurs centaines d'euros qui peuvent être déduits de la note finale.

Opérateurs et enseignes sur le pont des précommandes

Les smartphones Galaxy S25 de Samsung peuvent également être précommandés chez les opérateurs mobiles :

Les smartphones Galaxy S25 / Galaxy S25+ / Galaxy S25 Ultra peuvent enfin être précommandés dans vos enseignes préférées. Amazon propose par exemple le Galaxy S25 256 Go à 899 € en offre spéciale et avec chargeur inclus.

Les smartphones Galaxy S25 chez la Fnac sont proposés à des tarifs intéressants, d'autant plus si vous êtes adhérent Fnac. On peut également trouver les Galaxy S25 chez Darty ou bien chez Boulanger, avec prix réduits et bonus rachat.