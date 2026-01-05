Le marché des smartphones haut de gamme est secoué en ce début d'année 2026. Le Samsung Galaxy S25 Ultra, considéré comme l'un des appareils les plus puissants du marché, est la cible d'offres promotionnelles spectaculaires. Deux géants de la distribution, Auchan et AliExpress, se livrent une bataille de prix, proposant le terminal à des tarifs jamais vus. C'est une course contre la montre pour les consommateurs.

Quelles sont les spécificités de l'offre Auchan ?

L'enseigne française Auchan frappe un grand coup avec une proposition exclusive au web. Elle cible une version très recherchée : le modèle du Galaxy S25 Ultra doté de 256 Go de stockage, une capacité généreuse accompagnée par 12 Go de RAM. L'avantage est immédiat et sans condition.

La réduction est directe et substantielle : une remise de 28 % qui fait passer le prix de 1 472 euros à seulement 1 071 euros. Une véritable aubaine pour un appareil de cette envergure, qui inclut le fameux stylet S Pen et repose sur la puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite. La qualité de l'écran n'est pas en reste, avec une dalle AMOLED 2X de 6,9 pouces.



L'offre est à retrouver sur cette page

L'offre d'AliExpress est-elle encore plus agressive ?

La réponse est oui, à condition d'être adepte de l'import et de composer avec une version spécifique. À l'occasion de son "Choice Day", AliExpress pulvérise littéralement le prix du Galaxy S25 Ultra en version 256 Go. Le smartphone passe de 1 472 euros à 818 euros grâce à une offre promotionnelle .

Cette offre, valable jusqu'au 7 janvier, est cependant soumise à une condition importante : il s'agit d'une version Hong-Kong. Cela implique quelques limitations, comme l'absence de prise en charge de Samsung Pay et de l'eSIM. Pour tout le reste, des performances à l'écran, le smartphone est identique au modèle européen.



L'offre est à retrouver ici, mais il faut faire vite !

Que faut-il retenir de ses caractéristiques techniques ?

Au-delà du prix, le Galaxy S25 Ultra reste une référence technologique absolue. Son processeur Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm, garantit une fluidité sans faille dans les jeux et les applications les plus gourmandes. Il ne montre aucun signe de ralentissement, même en multitâche intensif.

La partie photo est son autre point fort majeur. L'appareil est équipé d'un capteur principal de 200 mégapixels et d'un ultra grand-angle de 50 MP, le tout assisté par l'intelligence artificielle pour des clichés d'une qualité exceptionnelle. Son autonomie est également un atout, avec une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 45W, lui permettant de tenir plus de deux jours.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le stylet S Pen est-il inclus dans ces offres ?

Oui, le stylet S Pen, logé directement dans le châssis du smartphone, est bien inclus avec le Samsung Galaxy S25 Ultra, que ce soit via l'offre d'Auchan ou celle d'AliExpress.

Quelle est la principale différence entre le modèle vendu par AliExpress et le modèle européen ?

Le modèle proposé par AliExpress est une version Hong-Kong. La différence majeure réside dans l'incompatibilité avec les services Samsung Pay et la fonctionnalité eSIM. Toutes les autres caractéristiques techniques sont identiques.

Ces promotions sont-elles limitées dans le temps ?

Absolument. L'offre d'AliExpress se termine le 7 janvier au soir, et bien que celle d'Auchan n'ait pas de date de fin précise, elle est présentée comme temporaire. Il est donc conseillé d'agir rapidement.