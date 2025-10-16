Samsung aurait décidé d'annuler le développement du Galaxy S26 Edge, conséquence directe des ventes décevantes de son prédécesseur, le Galaxy S25 Edge.

Le géant coréen ferait donc machine arrière pour revenir à sa gamme traditionnelle composée des modèles S26, S26 Plus et S26 Ultra. Ce changement de cap, qui entraînerait des retards pour certains modèles, remet en question la viabilité du segment des smartphones ultra-fins.

L'année dernière, Samsung avait tenté de prendre de vitesse le marché, et notamment Apple avec son iPhone Air, en lançant le Galaxy S25 Edge en plus de la gamme de référence Galaxy S25.

Le concept était simple : un smartphone au design remarquablement fin et léger, quitte à faire quelques concessions sur certaines spécifications techniques. Mais l'accueil commercial n'a pas été à la hauteur des attentes, déclenchant une réévaluation stratégique majeure à Séoul.

Un échec commercial aux conséquences immédiates

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec seulement 1,31 million d'unités vendues depuis sa sortie, le Galaxy S25 Edge fait pâle figure face aux autres membres de sa famille. En comparaison, le Galaxy S25 Ultra a dépassé les 12 millions d'exemplaires écoulés sur une période similaire.

I got the information from my independent source:

Galaxy S26 Edge is definitely gone, 100% correct. — PhoneArt (@UniverseIce) October 16, 2025

Face à des ventes jugées "moins que stellaires", la décision de Samsung a été radicale : le projet Galaxy S26 Edge est purement et simplement abandonné. Cette information, initialement rapportée par le média sud-coréen Newspim, a été corroborée par plusieurs sources fiables de l'industrie, dont le célèbre leaker Ice Universe.

Quel impact sur la gamme Galaxy S26 ?

L'abandon de la gamme Edge n'est pas sans conséquences. Initialement, les rumeurs laissaient entendre que le modèle "Plus" serait sacrifié au profit de cette nouvelle lignée ultra-fine. C'est finalement l'inverse qui se produit.

Samsung relance le développement du Galaxy S26 Plus pour compléter sa traditionnelle triplette aux côtés des modèles S26 Pro et S26 Ultra.

Cependant, cet ajustement de dernière minute a un coût : le développement des Galaxy S26 Pro et S26 Plus aurait pris du retard, sans qu'un nouveau calendrier soit précisé. Seul le développement du Galaxy S26 Ultra, le modèle le plus populaire, se poursuivrait sans encombre.

La fin d'une tendance avant même son avènement ?

L'échec du Galaxy S25 Edge soulève une question plus large sur l'appétence du marché pour les smartphones ultra-fins. Si l'appareil possédait des atouts, comme son processeur Snapdragon 8 Elite et des performances photographiques honorables avec son capteur de 200 mégapixels, les compromis nécessaires pour atteindre sa finesse n'ont manifestement pas convaincu les consommateurs.

Ces derniers semblent encore privilégier l'autonomie et la robustesse à un design extrême. Il reste désormais à voir si l'iPhone Air d'Apple connaîtra un destin similaire ou parviendra à trouver son public là où Samsung a lâché du lest.