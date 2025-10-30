Après des semaines de rumeurs contradictoires annonçant son annulation pure et simple, le projet d'un smartphone Samsung ultra-fin pour 2026 refait surface. Un nouvel appareil, nom de code "More Slim", serait en développement actif, suggérant un lancement décalé par rapport au trio S26 classique et soulevant des questions sur les leçons tirées des erreurs du passé.

Le feuilleton de la future gamme phare de Samsung pour 2026 connaît un nouveau rebondissement de taille. Après avoir laissé entendre que le Galaxy S26 Edge serait abandonné au profit d'un retour du Galaxy S26+, le constructeur sud-coréen travaillerait en réalité sur un projet parallèle, potentiellement encore plus audacieux et destiné à voir le jour plus tard dans l'année.

Un nom de code qui en dit long

Tout part d'un nom de code simple mais particulièrement évocateur : More Slim. Ce terme fait directement écho à celui du Galaxy S25 Edge, qui était connu en interne sous l'alias "Slim", confirmant la filiation entre les deux projets.

Plus intéressant encore, le développement de ce projet "More Slim" aurait débuté bien après celui du S26 Edge initialement prévu. Ce détail crucial suggère que Samsung a sciemment annulé sa première itération pour se concentrer sur une version plus radicale, cherchant peut-être à créer une différenciation plus marquée sur le marché.

Quelle stratégie pour la gamme S26 ?

Ce pivot stratégique redessine complètement la feuille de route potentielle de Samsung pour 2026. La firme semble désormais s'orienter vers le lancement d'un trio plus traditionnel en début d'année, composé des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, rassurant ainsi les adeptes du format "Plus".

Le modèle "More Slim", qui deviendrait le Galaxy S26 Edge commercial, arriverait quant à lui plusieurs mois plus tard. Cette stratégie de lancement décalé rappelle celle adoptée pour le S25 Edge, une approche qui avait contribué à son succès commercial mitigé en le désolidarisant de la dynamique de lancement de la gamme principale.

Les défis d'un design encore plus extrême

Derrière le nom de code "More Slim" se cache une promesse claire : proposer un smartphone encore plus fin que son prédécesseur. Si cette quête est un argument marketing puissant, elle s'accompagne de défis techniques considérables, au premier rang desquels figure l'autonomie.

Réduire l'épaisseur d'un châssis laisse inévitablement moins de place pour la batterie, un compromis qui avait déjà été lourdement reproché au S25 Edge. Pour éviter de répéter cette erreur, Samsung devra innover, potentiellement en intégrant des technologies de batteries au silicium-carbone déjà adoptées par certains concurrents chinois.

Au-delà de l'endurance, la robustesse et la gestion de la chaleur seront des enjeux primordiaux. Le constructeur devra prouver qu'il peut offrir une expérience utilisateur sans faille, une condition indispensable pour justifier un positionnement tarifaire qui s'annonce une nouvelle fois très premium.