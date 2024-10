Depuis des années (2020 et le Galaxy S20), Samsung propose ses smartphones de référence Galaxy S en trois variantes : Galaxy S, Galaxy S Plus, Galaxy S Ultra. La firme propose actuellement les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra et elle fera de même pour la série Galaxy S25 dans quelques mois.

Et pour les Galaxy S26 ? Ce n'est pas si sûr. Le leaker Ice Universe affirme que la série de smartphones de 2026 ne comptera que deux membres : Galaxy S26 Plus et Galaxy S26 Ultra.

Une série Galaxy S26 à deux modèles seulement ?

La firme coréenne réfléchirait ainsi à supprimer le modèle Galaxy S26 de base, faute de parvenir à bien le vendre et à le positionner face à la concurrence, notamment chinoise.

De plus, avec seulement, les deux grands modèles lancés en début d'année, le rôle d'une version Galaxy FE (Fan Edition) pourrait s'en trouver renforcé pour s'équiper à moindre frais.

Cette stratégie de réduction des modèles concernerait aussi les tablettes tactiles, à l'image de la série Galaxy Tab S10 n'existant qu'en version Plus et Ultra, sans version de base.

Réalité ou intuition ?

Il n'y a pour le moment aucune information officielle sur une réduction du nombre de smartphones dans la gamme Galaxy S26 et Ice Universe n'indique pas s'il tire son information d'une source interne ou s'il s'agit seulement d'une intuition qui demandera à être vérifiée.

On notera que la même rumeur d'un retour à deux modèles a déjà couru pour la série Galaxy S25 mais en retirant le Galaxy S25+ intermédiaire.

Toujours est-il que les volumes de vente confirment que les modèles de base rencontrent moins de succès que les versions aux configurations plus musclées et qu'ils doivent composer avec une concurrence riche en perdant peu à peu l'argument du prix plus abordable.