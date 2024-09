La série Galaxy S25 de Samsung se prépare pour le début de l'année et il reste des questions en suspens concernant les processeurs qui seront utilisés. Le géant coréen utilisait généralement des processeurs Exynos en Europe et des puces Snapdragon aux Etats-Unis et en Chine mais il a commencé à compartimenter son offre avec des gammes utilisant le SoC Exynos pour les versions standard et Plus et une puce Snapdragon pour le modèle Galaxy S Ultra.

Il y a eu l'exception notable de la série Samsung S23 pour laquelle tous les modèles européens ont hérité d'une puce Snapdragon avant de revenir à la distribution mixte avec la gamme Galaxy S24 cette année.

Galaxy S25 : Exynos 2500 et/ou Snapdragon 8 Gen 4

Qu'en sera-t-il pour la gamme Galaxy S25 ? Tout dépendra de la disponibilité du processeur mobile Exynos 2500 gravé pour la première fois en 3 nm. Les rumeurs ont oscillé entre du tout Snapdragon 8 Gen 4 ou bien un nouveau mix Exynos 2500 (standard et Plus) / Snapdragon 8 Gen 4 (Ultra).

Samsung a tenté de rassurer en assurant que le développement du SoC Exynos 2500 se déroulait normalement et que la puce serait prête en 2025, ce ne sera peut-être pas suffisant pour équiper les prochains smartphones de référence.

Une publication coréenne affirme que Samsung devrait proposer le SoC Snapdragon 8 Gen 4 sur l'ensemble de ses smartphones Galaxy S25 l'an prochain, en partie pour des questions de performances en traitement IA.

L'Exynos 2500 plus tard en 2025 pour les pliants ?

Les processeurs Exynos 2500 ne seraient proposés que plus tard, peut-être avec les prochains smartphones pliants Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip en milieu d'année.

Toutes ces rumeurs contradictoires témoignent des difficultés de Samsung pour imposer ses propres processeurs Exynos et les maintenir au niveau de son concurrent / partenaire Qualcomm.

Snapdragon Summit : l'événement pour annoncer Snapdragon 8 Gen 4

Il reste difficile de démêler le vrai du faux et il a même été question que Samsung pourrait tenter d'utiliser des puces Dimensity de MediaTek, grand concurrent de Qualcomm, pour parer aux fragilités (performances ou rendements de production) de la puce Exynos 2500.

Une réédition de la stratégie des Galaxy S23 avec uniquement des puces Snapdragon resterait donc toujours possible et il va falloir attendre ces prochains mois des informations complémentaires ou une annonce officielle du SoC Exynos 2500 pour tirer tout cela au clair.