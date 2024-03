Aux premiers temps des montres connectées, les boîtiers étaient plutôt carrés. Ce n'est qu'au bout d'une ou deux générations que les smartwatches ont eu tendance à se tourner vers le boîtier rond de la montre classique, mixant la modernité avec une forme rassurante.

Seule Apple a maintenu un style carré aux bords arrondis de génération en génération depuis ses débuts...et on en est quand même à la neuvième génération. Même l'Apple Watch Ultra 2 a conservé ce style reconnaissable.

Rond ou carré, à chacun sa préférence

De son côté, Samsung, l'un des pionniers en matière de montres connectées, a rapidement abandonné le format carré du boîtier de la Galaxy Gear pour proposer avec ses Galaxy Watch une forme ronde.

Samsung Galaxy Gear

Selon le site SamMobile, le géant coréen envisagerait de retourner à un format carré dans des futures versions de la série Galaxy Watch, créant une rupture de style peut-être pour mieux renouveler la gamme à l'occasion de l'arrivée de nouvelles fonctionnalités.

Il n'est pas dit que la future Galaxy Watch 7 attendue plus tard dans l'année, fasse le grand saut du rond au carré. Cela signera-t-il la fin de la lunette rotative, cette fonctionnalité différenciante des montres connectées de Samsung pour piloter l'interface, disparue avant de revenir sur la Galaxy Watch6 Classic ? C'est probable.

Un changement de style...et d'ergonomie

En perdant le style rond habituel des montres, Samsung pourrait gagner en lisibilité de l'écran et en un affichage plus facile à maîtriser pour faire tourner des applications plus complexes grâce à Wear OS.

Samsung Galaxy Watch 6 / Watch 6 Classic

Il reste à voir si Samsung sautera effectivement le pas et quand. SamMobile évoque une possible bascule plutôt l'an prochain mais note que l'idée de changer de format de boîtier serait soutenue en interne et pourrait donc se concrétiser à plus ou moins court terme.