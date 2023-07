Pour son événement Galaxy Unpacked organisé à Séoul, Samsung dévoile ses produits électroniques pour le second semestre 2023. Les annonces fortes portent bien sûr sur les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 mais la firme a également sa nouvelle gamme de montres connectées Galaxy Watch6 à présenter, toujours sous Wear OS.

Les deux membres, Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic, ont déjà largement fuité avant l'annonce mais la série confirme le retour d'une version Classic, absente de la gamme précédente et qui joue le rôle du modèle premium.

Galaxy Watch6, dans la continuité

La Galaxy Watch6 constitue l'offre standard avec deux tailles de boîtier, 40 mm ou 44 mm, et des affichages AMOLED circulaires de 1,3 pouce (432 x 432 pixels) ou 1,5 pouce (480 x 480 pixels).

Comme attendu, elle embarque un processeur Exynos W930 dual core avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. La montre connectée ressemble beaucoup à la génération précédente, avec un affichage débordant du boîtier et deux boutons latéraux.

Elle est compatible Bluetooth 5.3 et WiFi dual band et comprend un module NFC pour le paiement sans contact et un module GPS (et Galileo / Glonass, Baidou). Le boîtier lui-même est étanche 5 ATM et porte au dos le capteur Samsung BioActive pour récupérer les données physiologiques. Samsung proposera également des variantes avec modem 4G LTE pour les rendre autonomes.

Galaxy Watch6 Classic, le retour de la lunette rotative

La Galaxy Watch 6 Classic possède des caractéristiques assez proches mais avec des tailles de boîtiers de 43 mm ou 47 mm, pour les mêmes affichages 1,3 et 1,5 pouce.

La différence se joue sur la présence d'une lunette rotative qui permettra d'interagir avec l'interface One UI 5 Watch posée sur Wear OS 4, mais aussi sur un nouveau système de fixation de bracelet One Click se voulant plus pratique.

Les Galaxy Watch6 et Watch6 Classic sont pensées pour accompagner l'utilisateur dans son activité quotidienne et sportive tout en affichant les notifications du smartphone et en assurant un suivi de multiples paramètres de santé.

Tout pour suivre son activité quotidienne et sportive

Rythme cardiaque mais aussi pression artérielle et électrocardiogramme (pour la détection d'arythmies) sont toujours au programme, avec également le suivi du sommeil et de l'intensité de l'effort lors des sessions sportives. Il faudra toutefois l'appairer à un smartphone Samsung pour profiter pleinement de l'ensemble des fonctionnalités de santé.

La montre peut également être utilisée pour détecter les chutes accidentelles, au quotidien, pendant le sport ou même durant le sommel, et alerter des proches ou les services d'urgence.

Les montres connectées Galaxy Watch6 et Watch6 Classic restent hautement personnalisables avec d'innombrables cadrans, la possibilité d'installer des applications tierces et de choisir son bracelet (couleur, matériau...).

Samsung promet que la nouvelle série de smartwatches a gagné en autonomie (c'est toujours un point faible sur les Galaxy Watch5), et 8 minutes de charge assureront 8 heures de fonctionnement, sachant que l'autonomie annoncée va jusqu'à 40 heures (sans écran Always On, et jusqu'à 30 heures avec).

Les tarifs des montres Galaxy Watch 6 restent ceux de modèles haut de gamme :

Samsung Galaxy Watch6 40 mm : 319 euros / 369 euros (en version LTE)

/ (en version LTE) Samsung Galaxy Watch6 44 mm : 349 euros / 399 euros (en version LTE)

Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm : 419 euros / 469 euros (en version LTE)

/ (en version LTE) Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm : 449 euros / 499 euros (en version LTE)

A noter qu'une Galaxy Watch6 est offerte à l'achat en précommande d'un smartphone Galaxy Z Flip 5 ou Galaxy Z Fold 5.