Après avoir révélé la continuité de style du futur Galaxy Z Fold6, le leaker @OnLeaks lève le voile sur l'autre smartphone pliant type clapet de Samsung, à savoir le Galaxy Z Flip6.

Ce dernier sera-t-il lui aussi une évolution très douce du Galaxy Z Flip5 ou bien se démarquera-t-il de son précédesseur ? Sur le site Smartprix, les rendus montrent un smartphone pliant qui semble rester très proche du modèle précédent.

On retrouve ainsi un affichage interne étiré en longueur et poinçonné ainsi qu'un affichage externe couvrant presque toute la demi-surface et ne cédant un peu d'espace que pour un bloc photo de deux capteurs.

Vous allez perdre au jeu des différences

L'affichage interne offrira une diagonale de 6,7 pouces avec rafraîchissement 120 Hz tandis que l'écran externe carré conservera une diagonale de 3,4 pouces, comme précédemment. Samsung pourrait réduire l'importance de la pliure centrale de l'écran interne, à défaut de la faire disparaître complètement.

Le placement des capteurs photo externes reste le même et il sera difficile de voir une différence de design dans le nouveau modèle. Samsung joue pleinement la carte de la continuité, jusqu'aux teintes lavande et vert anis, à ses risques et périls alors que plusieurs concurrents s'installent sur le marché.

Le Galaxy Z Flip 6 s'annonce toutefois un peu plus épais puisque l'on évoque une épaisseur de 7,4 mm, au lieu de 6,9 mm sur le modèle actuel. Cela pourrait contribuer à faire rentrer une batterie de plus grande capacité, estimée à 4000 mAh (au lieu de 3700 mAh sur le Galaxy Z Flip5).

Toujours la même partie photo

En revanche, comme pour le Galaxy Z Fold 6, la partie photo n'évoluerait pas, avec toujours un capteur photo principal 12 mégapixels et un ultra grand angle également de 12 mégapixels. Dommage.

Les smartphones Galaxy Z Fold6 (avec peut-être une variante ultra premium pour ce dernier) et Galaxy Z Flip6 pourraient être présentés durant le mois de juillet 2024 et lancés en août.